В Лондоне поставят спектакль-приквел «Очень странных дел»

«Хокинс, 1959 год. Обычный город с обычными заботами. Машина молодого Джима Хоппера не заводится, сестра Боба Ньюби не воспринимает всерьез его радиошоу, а Джойс Мальдонадо просто хочет получить высшее образование и убраться к черту из города. Когда приезжает новый ученик Генри Крил, его семья понимает, что начать все сначала не так‑то просто… И тени прошлого простираются очень далеко».