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В Лондоне поставят спектакль-приквел «Очень странных дел»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50

В лондонском театре «Феникс» покажут спектакль по мотивам сериала «Очень странные дела». Пьесу написал сценарист и исполнительный сопродюсер оригинала Кейт Трефри на основе истории братьев Даффер, говорится на сайте театра.

Спектакль получил название «Первая тень». Авторы, в том числе постановщик и обладатель премии «Тони» Стивен Долдри, обещают возвращение к началу истории «Очень странных дел».

«Хокинс, 1959 год. Обычный город с обычными заботами. Машина молодого Джима Хоппера не заводится, сестра Боба Ньюби не воспринимает всерьез его радиошоу, а Джойс Мальдонадо просто хочет получить высшее образование и убраться к черту из города. Когда приезжает новый ученик Генри Крил, его семья понимает, что начать все сначала не так‑то просто… И тени прошлого простираются очень далеко».

«Первая тень» представят при участии Netflix. Создатели сериала братья Даффер выступают в качестве креативных продюсеров. «Вы встретите милых новых персонажей и уже очень знакомых во время путешествия в прошлое, которое закладывает основу для будущего „Очень странных дел“», — сказали они.

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Стивен Долдри
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