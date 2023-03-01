В Лондоне поставят спектакль-приквел «Очень странных дел»

В лондонском театре «Феникс» покажут спектакль по мотивам сериала «Очень странные дела». Пьесу написал сценарист и исполнительный сопродюсер оригинала Кейт Трефри на основе истории братьев Даффер, говорится на сайте театра.
Спектакль получил название «Первая тень». Авторы, в том числе постановщик и обладатель премии «Тони» Стивен Долдри, обещают возвращение к началу истории «Очень странных дел».
«Хокинс, 1959 год. Обычный город с обычными заботами. Машина молодого Джима Хоппера не заводится, сестра Боба Ньюби не воспринимает всерьез его радиошоу, а Джойс Мальдонадо просто хочет получить высшее образование и убраться к черту из города. Когда приезжает новый ученик Генри Крил, его семья понимает, что начать все сначала не так‑то просто… И тени прошлого простираются очень далеко».
«Первая тень» представят при участии Netflix. Создатели сериала братья Даффер выступают в качестве креативных продюсеров. «Вы встретите милых новых персонажей и уже очень знакомых во время путешествия в прошлое, которое закладывает основу для будущего „Очень странных дел“», — сказали они.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям
тегиNetflix
людиСтивен Долдри