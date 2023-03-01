Ozon запустил благотворительную акцию в поддержку бездомных животных в регионах

«Наш приют работает с 2016 года, и все, что мы успели сделать за это время, а именно пристроить более 3000 животных в семьи, эффективно и безопасно регулировать популяцию бездомных животных, регулярно повышать знания о гуманном и ответственном отношении к животным, — это результат большой и серьезной работы. Благотворительные акции — это отличный инструмент к привлечению внимания к проблеме бездомных животных и весомая помощь в организации ежедневного процесса работы приюта».

Наталья Авласевич Директор приюта для животных «Преданное сердце»