Ozon запустил благотворительную акцию в поддержку бездомных животных в регионах

1 марта стартовала благотворительная программа на маркетплейсе Ozon. В течение месяца при покупке акционного корма для животных бездомным собакам и кошкам будет отправляться 10% с продаж, рассказали «Афише Daily» в компании.
Акция продлится до 1 апреля 2023 года. Товары, средства с продажи которых направят региональным приютам, можно найти на отдельной странице маркетплейса.
Собранные деньги переведут в приют для животных «Преданное сердце» в Петербурге, пензенский фонд «Рука помощи бездомным животным», фонд «Ключ добра» (город Горячий Ключ), центр реабилитации животных «Верность» (город Ярославль).
Руководитель социальных проектов Ozon Елена Чернина отмечает, что все организации проверенные, они занимаются системными проектами в области зоозащиты.
«Они не только создают и поддерживают приюты, но и открывают центры реабилитации, в которых могут быть собственные клиники, передержка, дрессировочные площадки. Помогают животным адаптироваться и социализироваться, проводят просветительские мероприятия. <…> Важно развивать благотворительность по всей России, в каждом регионе есть значимые организации с грамотным подходом и успешным опытом решения социальных проблем», — сказала Чернина.