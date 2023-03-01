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Ozon запустил благотворительную акцию в поддержку бездомных животных в регионах

Виктория Шанина
Сегодня в 16:32

1 марта стартовала благотворительная программа на маркетплейсе Ozon. В течение месяца при покупке акционного корма для животных бездомным собакам и кошкам будет отправляться 10% с продаж, рассказали «Афише Daily» в компании.

Акция продлится до 1 апреля 2023 года. Товары, средства с продажи которых направят региональным приютам, можно найти на отдельной странице маркетплейса.

Собранные деньги переведут в приют для животных «Преданное сердце» в Петербурге, пензенский фонд «Рука помощи бездомным животным», фонд «Ключ добра» (город Горячий Ключ), центр реабилитации животных «Верность» (город Ярославль).

«Наш приют работает с 2016 года, и все, что мы успели сделать за это время, а именно пристроить более 3000 животных в семьи, эффективно и безопасно регулировать популяцию бездомных животных, регулярно повышать знания о гуманном и ответственном отношении к животным, — это результат большой и серьезной работы. Благотворительные акции — это отличный инструмент к привлечению внимания к проблеме бездомных животных и весомая помощь в организации ежедневного процесса работы приюта».
Наталья Авласевич
Директор приюта для животных «Преданное сердце»

Руководитель социальных проектов Ozon Елена Чернина отмечает, что все организации проверенные, они занимаются системными проектами в области зоозащиты.

«Они не только создают и поддерживают приюты, но и открывают центры реабилитации, в которых могут быть собственные клиники, передержка, дрессировочные площадки. Помогают животным адаптироваться и социализироваться, проводят просветительские мероприятия. <…> Важно развивать благотворительность по всей России, в каждом регионе есть значимые организации с грамотным подходом и успешным опытом решения социальных проблем», — сказала Чернина.

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