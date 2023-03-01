Реклама
Новости

Бренд Anrealage показал на Неделе моды наряды, меняющие цвет под действием ультрафиолета

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:51

На Неделе моды в Париже японский бренд Anrealage представил коллекцию осень-зима 2023/24, показ которой превратился в настоящий перфоманс.

Пары моделей появлялись на подиуме в белых или монохромных нарядах
из искусственного меха, бархата, кружева, трикотажа, жаккарда и атласа. Под мелодичное исполнение «Болеро» Мориса Равеля к ним медленно приближалась ультрафиолетовая лампа.

Когда свет попадал на одежду, ее цвет превращался в яркие тона и узоры, включая монограмму Anrealage. Затем модели поворачивались на 180 градусов и лампа снова освещала их наряды.

При создании коллекции креативный директор бренда Кунихико Моринага вдохновлялся понятием «Umwelt», немецким словом и философией, обозначающим окружающую среду или окружение.

Он объяснял, что, например, пчела или другое насекомое видит цвет не так как человек. И если наблюдать за нарядами на солнце или при искусственном освещении, то цвета будут отличаться в зависимости от окружающей среды.

Моринага также признался, что ему впервые удалось получить после ультрафиолета желтый, фиолетовый и красный цвета.

По словам креативного директора Anrealage, одна из идей коллекции — установить связь между одеждой и окружающей средой и затронуть тему экологии в моде.

Vogue пишет, что самой впечатляющей частью показа было нанесение на желтое платье вертикальных зеленых полос. «Это было новое откровение магии Моринаги», — подчеркивает издание.

Впервые Моринага использовал ткань со светозависимыми фотохромными свойствами, меняющими цвет, десять лет назад. С тех пор он неоднократно возвращался к этой технологии, например, при сотрудничестве с Fendi.

Неделя моды в Париже стартовала 28 февраля. В первый день прошли показы французских брендов Dior и Saint Laurent.

Коллекция Dior была вдохновлена знаменитыми французскими женщинами 1950-х годов, среди которых сестра основательницы дома Кэтрин Диор, а также французские певицы Эдит Пиаф и Жюльет Греко.

Основой новой коллекции Saint Laurent стали костюм с юбкой. Креативный директор модного дома Энтони Ваккарелло говорил, что при создании нарядов держал в уме образы Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в фильме «Деловая девушка» 1988 года.

расскажите друзьям
люди
Морис РавельЭнтони ВаккареллоМелани ГриффитСигурни Уивер
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»