Бренд Anrealage показал на Неделе моды наряды, меняющие цвет под действием ультрафиолета

На Неделе моды в Париже японский бренд Anrealage представил коллекцию осень-зима 2023/24, показ которой превратился в настоящий перфоманс.
Пары моделей появлялись на подиуме в белых или монохромных нарядах
из искусственного меха, бархата, кружева, трикотажа, жаккарда и атласа. Под мелодичное исполнение «Болеро» Мориса Равеля к ним медленно приближалась ультрафиолетовая лампа.
Когда свет попадал на одежду, ее цвет превращался в яркие тона и узоры, включая монограмму Anrealage. Затем модели поворачивались на 180 градусов и лампа снова освещала их наряды.
При создании коллекции креативный директор бренда Кунихико Моринага вдохновлялся понятием «Umwelt», немецким словом и философией, обозначающим окружающую среду или окружение.
Он объяснял, что, например, пчела или другое насекомое видит цвет не так как человек. И если наблюдать за нарядами на солнце или при искусственном освещении, то цвета будут отличаться в зависимости от окружающей среды.
Моринага также признался, что ему впервые удалось получить после ультрафиолета желтый, фиолетовый и красный цвета.
По словам креативного директора Anrealage, одна из идей коллекции — установить связь между одеждой и окружающей средой и затронуть тему экологии в моде.
Vogue пишет, что самой впечатляющей частью показа было нанесение на желтое платье вертикальных зеленых полос. «Это было новое откровение магии Моринаги», — подчеркивает издание.
Впервые Моринага использовал ткань со светозависимыми фотохромными свойствами, меняющими цвет, десять лет назад. С тех пор он неоднократно возвращался к этой технологии, например, при сотрудничестве с Fendi.
Неделя моды в Париже стартовала 28 февраля. В первый день прошли показы французских брендов Dior и Saint Laurent.
Коллекция Dior была вдохновлена знаменитыми французскими женщинами 1950-х годов, среди которых сестра основательницы дома Кэтрин Диор, а также французские певицы Эдит Пиаф и Жюльет Греко.
Основой новой коллекции Saint Laurent стали костюм с юбкой. Креативный директор модного дома Энтони Ваккарелло говорил, что при создании нарядов держал в уме образы Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в фильме «Деловая девушка» 1988 года.