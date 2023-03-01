В универмаге «Цветной» в Москве можно получить бесплатный смузи к релизу альбома Boulevard Depo

«„Анти-эйдж смузи от бати“ — на вкус точно, как вторая сторона альбома. Сладковатая и с семечками, классно. „Шлакшери-микс“, соответственно, первая сторона и даже как‑то больше мне нравится. Ощущаю нотки остатков разума, а вот корень проблемы я не чувствую», — поделился впечатлениями Boulevard Depo.