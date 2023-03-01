В универмаге «Цветной» в Москве можно получить бесплатный смузи к релизу альбома Boulevard Depo

365Detox придумали два вкуса лимитированных смузи к релизу нового альбома Boulevard Depo «Сертоловский токсик». Получить коктейль можно с 1 по 4 марта в универмаге «Цветной» в Москве, но есть одно условие.
«Анти-эйдж смузи от бати» (mango chia), в состав которого вошли семена чё, корки ржаного хлеба и сертоловский айой, больше подойдет для любителей динамичных треков. «Шлакшери-микс» (sweet green) получился более спокойным.
«„Анти-эйдж смузи от бати“ — на вкус точно, как вторая сторона альбома. Сладковатая и с семечками, классно. „Шлакшери-микс“, соответственно, первая сторона и даже как‑то больше мне нравится. Ощущаю нотки остатков разума, а вот корень проблемы я не чувствую», — поделился впечатлениями Boulevard Depo.
После прослушивания «Сертоловского токсика» нужно пройти тест «Яндекс Музыки» в специальном в телеграм-боте. И только после этого можно получить смузи, показав перед этим результаты теста.
Тринадцать треков альбома «Сертоловский токсик» концептуально разделены на две полярные по стилю части, раскрывающие токсичный образ персонажа. Поэтому и коктейля два.
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