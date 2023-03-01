Реклама
Новости

Фонк-версия «Комарово» из Atomic Heart обогнала Инстасамку в чарте «Яндекс Музыки»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:04

Фонк-версия «Комарово», написанная россиянином Dvrst и звучавшая в игре Atomic Heart, заняла первое место в чарте «Яндекс Музыки». Позади себя ремикс песни Игоря Скляра оставил даже Инстасамку с ее «За деньги да».

Ремиксы «Травы у дома» и «Звездного лета» тоже выбились в топ — на четвертое и пятое места. Их создал американский композитор Geoffrey Day.

20 февраля создатели Atomic Heart выложили первую часть саундтрека. Помимо трех композиций из топа чарта, в него вошли «Арлекино», «Я не Казанова» и «Стоят девчонки».

«Комарово» от Dvrst вообще стала феноменом в сети. Геймеры снимают на нее пародии, одеваясь в костюмы робота Вовчика и используя вместо диджейского пульта сушилки для одежды и другие подручные материалы.

Подробности по теме
Куда приводят мечты о Советском Союзе. Обзор Atomic Heart
расскажите друзьям
люди
Игорь Скляр
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»