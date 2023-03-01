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Граймс заявила, что вернулась к написанию музыки

Денис Ламехов
Сегодня в 13:52

Американская певица Граймс заявила, что вернулась к написанию музыки после долгого перерыва. Сообщение появилось в ее твиттере.

Она добавила: «Я уже забыла, как здорово этим заниматься». Никаких конкретных анонсов за этим не последовало — пластинка «Book 1», синглы с которой увидели свет в 2021-м и 2022 году, пока так и не выпущена. В январе исполнительница сказала, что альбом выйдет, но музыка стала для нее побочной деятельностью.

Тогда же она сообщила: «Хочу ли я того внимания, которое принесет выход альбома? 100% нет, при всем уважении». При этом она добавила: «Я в долгу перед вами, жизнь артиста благословенна, и я отношусь к этому серьезно».

Последняя к текущему моменту большая запись Граймс «Miss Anthropocene» — «концептуальный альбом об антропоморфной богине, которая меняет климат» — вышла в феврале 2020-го. Почти год спустя увидел свет сборник ремиксов на треки с полноформатника.

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