Граймс заявила, что вернулась к написанию музыки

Она добавила: «Я уже забыла, как здорово этим заниматься». Никаких конкретных анонсов за этим не последовало — пластинка «Book 1», синглы с которой увидели свет в 2021-м и 2022 году, пока так и не выпущена. В январе исполнительница сказала, что альбом выйдет, но музыка стала для нее побочной деятельностью.