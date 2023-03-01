«Это должно быть вне закона»: в сети разгорелись споры из‑за фильтра Bold Glamour в тиктоке

В конце февраля в тиктоке появилась новая маска Bold Glamour, которая до неузнаваемости меняет лицо, подгоняя его под «нереалистичные стандарты красоты». Она ретуширует внешность, выделяя скулы, делает губы больше и добавляет яркий макияж.
25 февраля инфлюэнсерка Кей Брукс опубликовала видео в тиктоке с этим фильтром. Показав его, она сказала: «Это должно быть вне закона».
Другие пользователи также выразили уверенность, что маска плохо скажется на психическом состоянии людей.
«Представьте всех девочек-подростков, которые начнут использовать жутко качественный фильтр Bold Glamour в тиктоке и почувствуют, что им нужно достичь этого определенного стандарта красоты. Это очень плохо для вашего психического здоровья», — сказал он.
Сейчас видео с хештегом #boldglamourfilter собрали больше 60 млн просмотров на платформе. Посмотрите некоторые из них.
Фильтры для лица появились еще в 2015 году, тогда самым популярным был тот, который добавляет к лицу человека уши и нос, как у собаки. С тех пор они стали более естественными благодаря машинному обучению.
Однако большинство масок до сих пор глючит, когда человек кладет руку между ней и своим лицом. Но не Bold Glamour.
Новую маску уже успели опробовать и мужчины. «Я не хочу так говорить о себе, но я действительно выгляжу уродливо, когда убираю с лица этот фильтр. Я проделал большую работу, чтобы забыть, что никому не обязан красотой. Я не знаю, как мой мозг справляется с тем, что в один момент я выгляжу так, в следующий — иначе», — подчеркнул один из пользователей.
Терапевт Линдси Флеминг рассказала ABC News, что такие фильтры могут вызвать проблемы с психическим здоровьем и привести к плохому восприятию образа тела у детей и подростков, хотя взрослые тоже не застрахованы от их негативного воздействия.
«Это дает ложное ощущение того, что именно так люди выглядят на самом деле или могли бы выглядеть в реальности. Мы видим, как люди зацикливаются на том, как они выглядят, и снова сравнивают себя с этим фильтром. Это будет подпитывать негативную самооценку, которая уже есть в голове у тех, кто с ней борется», — сказала она.
TikTok отказался комментировать новый фильтр для лица. Сервис лишь ограничился заявлением, что компания работает над тем, чтобы разнообразить контент в ленте рекомендаций.
В 2021 году The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждалось, что Facebook* проводил исследования влияния соцсетей на подростков. Они показали, что Instagram* вредит психическому здоровью детей, в особенности девочек — для них приложение становится инструментом «социального сравнения» и серьезно влияет на самооценку. В документах также было сказано, что соцсеть усугубила проблемы с восприятием тела у каждой третьей девочки-подростка.
* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.