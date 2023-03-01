«Это должно быть вне закона»: в сети разгорелись споры из‑за фильтра Bold Glamour в тиктоке

«Это дает ложное ощущение того, что именно так люди выглядят на самом деле или могли бы выглядеть в реальности. Мы видим, как люди зацикливаются на том, как они выглядят, и снова сравнивают себя с этим фильтром. Это будет подпитывать негативную самооценку, которая уже есть в голове у тех, кто с ней борется», — сказала она.