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Первый с 2017 года роман Харуки Мураками получит название «Город и его ненадежные стены»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:10

Новый роман Харуки Мураками, который поступит в продажу в Японии 13 апреля, будет называться «Город и его ненадежные стены». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство «Синтёся».

Содержание книги держится в секрете, издательство лишь кратко сообщает: «Чистый, стопроцентный мир Мураками, который потрясает душу».

В начале февраля стало известно, что объем произведения составит 1200 страниц, а цена — 2970 иен (примерно 1600 рублей). Одновременно появится и его электронный вариант. Можно ли будет найти «Город» на российских книжных полках, неизвестно.

Предыдущий роман Харуки Мураками под названием «Убийство командора» увидел свет в феврале 2017-го, на русском языке он был выпущен двумя годами позднее. Литературный критик Егор Михайлов отзывался о нем так:

«Это, конечно, классический Мураками — с тайными подземными ходами, долгими разговорами, странными снами и джазовыми пластинками. Но за то мы его и любим: Мураками умеет сплести вокруг читателя кокон из узнаваемых деталей так, что тот и не заметит, как очутился в Стране чудес».

К выходу «Убийства командора» «Афиша Daily» поговорила с писателем о формате большого романа, комбинации сказки и реальности, спонтанности и многом другом. Беседа — по ссылке.

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Харуки МуракамиЕгор Михайлов
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