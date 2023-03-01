Первый с 2017 года роман Харуки Мураками получит название «Город и его ненадежные стены»

Новый роман Харуки Мураками, который поступит в продажу в Японии 13 апреля, будет называться «Город и его ненадежные стены». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство «Синтёся».
Содержание книги держится в секрете, издательство лишь кратко сообщает: «Чистый, стопроцентный мир Мураками, который потрясает душу».
В начале февраля стало известно, что объем произведения составит 1200 страниц, а цена — 2970 иен (примерно 1600 рублей). Одновременно появится и его электронный вариант. Можно ли будет найти «Город» на российских книжных полках, неизвестно.
Предыдущий роман Харуки Мураками под названием «Убийство командора» увидел свет в феврале 2017-го, на русском языке он был выпущен двумя годами позднее. Литературный критик Егор Михайлов отзывался о нем так:
К выходу «Убийства командора» «Афиша Daily» поговорила с писателем о формате большого романа, комбинации сказки и реальности, спонтанности и многом другом. Беседа — по ссылке.