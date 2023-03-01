L’Occitane продал свой российский бизнес с правом обратного выкупа до 2030 года

L’Occitane передала свои магазины в России местным инвесторам в середине июня 2022 года — теперь они работают под вывеской «Л’Окситан». Согласно условиям сделки, французская компания будет иметь право на обратный выкуп акций в течение пяти лет начиная с 3 июня 2025-го.