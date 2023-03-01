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L’Occitane продал свой российский бизнес с правом обратного выкупа до 2030 года

Денис Ламехов
Сегодня в 11:04

Французский производитель косметики L’Occitane продал свой российский бизнес в России с правом обратного выкупа, пишет РБК со ссылкой на отчетность компании.

L’Occitane передала свои магазины в России местным инвесторам в середине июня 2022 года — теперь они работают под вывеской «Л’Окситан». Согласно условиям сделки, французская компания будет иметь право на обратный выкуп акций в течение пяти лет начиная с 3 июня 2025-го.

L’Occitane оценил справедливую стоимость российского подразделения в 44,5 млн евро (порядка 2,9 млрд рублей по курсу ЦБ на момент продажи). Новые владельцы должны будут выплачивать эту сумму в течение четырех лет с 2025 года.

В июле 2022-го генеральный директор L’Occitane Рейнольд Гейгер заявил, что считает несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка. По его словам, покинуть страну бренду пришлось после публикации списка организаций, которые продолжили работать в России, а также общественной реакции на него.

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