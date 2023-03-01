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ФБР назвало утечку из лаборатории в Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 10:34

Федеральное бюро расследований США склоняется к версии, что пандемия коронавируса началась из‑за утечки из лаборатории в китайском Ухане. Об этом в интервью Fox News рассказал директор ФБР Кристофер Рей.

«ФБР уже на протяжении некоторого времени полагает, что источником пандемии, вероятнее всего, является возможный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Рей, уточнив, что речь идет о «возможной утечке из контролируемой китайскими властями лаборатории».

Он также обвинил правительство Китая в попытках «сделать все возможное, чтобы помешать» правительству США и иностранным партнерам установить обстоятельства начала пандемии.

26 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на секретный разведывательный отчет Министерства энергетики США писал, что ведомство также склоняется к версии утечки из лаборатории. Отмечалось, что министерство и ФБР пришли к такому выводу по разным причинам.

В марте 2021-го ВОЗ публиковала доклад о происхождении коронавируса. В нем отмечалось, что версия об утечке из лаборатории «крайне маловероятная», а самой вероятной причиной заражения организация назвала передачу вируса человеку от животного-посредника.

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Кристофер Рей
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