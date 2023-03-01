ФБР назвало утечку из лаборатории в Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса

«ФБР уже на протяжении некоторого времени полагает, что источником пандемии, вероятнее всего, является возможный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Рей, уточнив, что речь идет о «возможной утечке из контролируемой китайскими властями лаборатории».