Проект Youth Lagoon вернулся с первой с 2015 года песней «Idaho Alien»

Американец Тревор Пауэрс опубликовал первую за 8 лет композицию под вывеской своего музыкального проекта Youth Lagoon. Она носит название «Idaho Alien».
Трек, в чьем заглавии фигурирует название родного для Пауэрса штата Айдахо, войдет в альбом «Heaven Is a Junkyard» — его релиз намечен на 9 июня. Продюсирует пластинку Родейд МакДональд, ранее работавший с Деймоном Албарном, Daughter, The xx и King Krule.
Пауэрс решил перезапустить Youth Lagoon после того, как потерял голос из‑за неназванного лекарства: его связки не работали на протяжении восьми месяцев. Во время восстановления он вновь начал сочинять музыку: «Я всегда писал о далеких от насущной реальности вещах, но лучший материал оказался прямо передо мной, в Айдахо».
Помимо «Idaho Alien» в состав «Heaven Is a Junkyard» войдут еще девять композиций. Треклист пластинки выглядит так:
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1. «Rabbit»
2. «Idaho Alien»
3. «Prizefighter»
4. «The Sling»
5. «Lux Radio Theatre»
6. «Deep Red Sea»
7. «Trapeze Artist»
8. «Mercury»
9. «Little Devil from the Country»
10. «Helicopter Toy»
Под именем Youth Lagoon Тревор Пауэрс выпустил три больших записи: «The Year of Hibernation», «Wondrous Bughouse», «Savage Hills Ballroom». Все они вышли в первой половине 2010-х. В 2016-м музыкант заявил, что сворачивает проект. За два года до этого «Афиша» писала:
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Музыка тут — психоделический поп, доставшийся в наследство от Animal Collective <…>, красивая и душевная полуэлектронная музыка с большим количеством педалей и эффектов, реверберации, диковинных семплов».