Проект Youth Lagoon вернулся с первой с 2015 года песней «Idaho Alien»

Помимо «Idaho Alien» в состав «Heaven Is a Junkyard» войдут еще девять композиций. Треклист пластинки выглядит так:

1. «Rabbit»

2. «Idaho Alien»

3. «Prizefighter»

4. «The Sling»

5. «Lux Radio Theatre»

6. «Deep Red Sea»

7. «Trapeze Artist»

8. «Mercury»

9. «Little Devil from the Country»

10. «Helicopter Toy»