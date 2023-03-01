Проект Youth Lagoon вернулся с первой с 2015 года песней «Idaho Alien»

«Пауэрса, наверное, можно назвать аутсайдером: он играет странную, немного отрешенную музыку, поет тоненьким голосом и нелепо выглядит. К тому же он заинтригован внутренним миром человека, все песни у него о психике, душевных болезнях и соприкосновении духовного и физического.

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Музыка тут — психоделический поп, доставшийся в наследство от Animal Collective <…>, красивая и душевная полуэлектронная музыка с большим количеством педалей и эффектов, реверберации, диковинных семплов».