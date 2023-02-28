Режиссер пяти частей «Форсажа» Джастин Лин поставит фильм «Последние дни Джона Аллена Чау»

Режиссер Джастин Лин, известный как постановщик пяти фильмов из серии «Форсаж», снимет картину «Последние дни Джона Аллена Чау» по мотивам статьи журналиста Алекса Перри, которая появилась в Outside Magazine. Об этом сообщил Deadline.
По информации источника, после 15 лет работы над крупнобюджетной экшн-франшизой Лин займется инди-проектом. В нем он при помощи сценариста Бена Рипли расскажет о путешествии мужчины на остров Северный Сентинел.
Героем фильма будет Джон Аллен Чау, который верил, что должен спасти души членов неконтактного племени сентинельцев, живущих в тропических лесах посреди Индийского океана и отвергающего любые контакты с людьми вне своей культуры.
Чтобы спасти аборигенов, Чау решил обратить их в свою верую. Для этого он отправился в опасное и сложное путешествие на Северный Сентинел, попутно разбираясь со своими собственными вопросами об идентичности и принадлежности.
Лин приступит к съемкам «Последних дней Джона Аллена Чау», вероятно, после завершения своего предыдущего проекта — киноадаптации.
«One Punch Man» — популярный японский комикс (манга), созданный художником под псевдонимом ONE. Он рассказывает историю супергероя Саитама, который может одолеть любого противника одним ударом, но от скуки стремится найти соперника, достойного борьбы.
Выпущенный в 2009 году комикс сразу получил признание аудитории. Продажи серии составили больше 30 миллионов экземпляров. А в 2015 году, после выхода английской версии «One Punch Man», комикс вошел в список бестселлеров манги по версии New York Times. Затем появилась и видеоигра с одноименным названием.