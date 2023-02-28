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В Индии храм заменил священного слона на механическую копию, которую оплатили зоозащитники

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:53

В индуистском храме Иринджадаппили Шри Кришна, расположенном в индийском штате Керала, заменили священного слона на его механическую копию. Об этом рассказала зоозащитная организация PETA India.

Зоозащитники вместе с местной актрисой Парвати Тирувоту, известной по фильмам «Марьян» и «Город, где сбываются мечты», приобрели механическую движущуюся модель слона. Ее теперь планируется использовать в религиозных ритуалах.

Первая церемония с использованием искусственного слона прошла 26 февраля. Модель имеет высоту три метра и весит 800 кг. Он держится на железном каркасе. Стоимость такой конструкции оценивается примерно в 6 тыс. долларов.

«Мы надеемся, что другие храмы тоже рассмотрят возможность заменить своих слонов на механических в рамках ритуалов», — заявил служитель храма Раджкумар Намбутири.

Ранее в праздничных церемониях и шествиях участвовал настоящий слон. Животных в Индии нередко содержат при храмах. Однако зоозащитники выступают против эксплуатации слонов, а также против жестоких методов их дрессировки.

Только в Керале, как утверждают в Центре изучения прав животных, содержат в неволе около 500 слонов. При этом за последние пять лет в регионе скончались 158 животных.

PETA приветствовала решение храма Иринджадаппили Шри Кришна отказаться от использования реальных слонов. «Уже давно пора делать более решительные шаги к прекращению жестокого обращения с животными, начать уважать их и дать им жить в достоинстве», — прокомментировали в организации.

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