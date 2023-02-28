Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock за «материал, не удовлетворяющий требованиям»

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из‑за некоего «материала, не удовлетворяющего существующим требованиям» регулятора. Об этом сообщил Sostav.
Доступ к порталу ограничили на время, отметил представитель Shutterstock. По его словам, в ближайшее время пользователи смогут открыть сайт только с помощью VPN или специальных расширений для браузера.
В компании надеются, что фотобанк вновь заработает без ограничений уже через три дня. В данный момент материалы, ставшие причиной блокировки, уже удалили с портала.
В Shutterstock отметили, что сталкивались с временной блокировкой ранее. Несколько месяцев назад фотобанк также заблокировали из‑за ненадлежащих материалов — тогда проблему оперативно устранили.
Shutterstock — один из крупнейших ресурсов, на котором публикуются работы фотографов и дизайнеров. Сайт работает по подписке, он пользуется популярностью среди специалистов креативных индустрий.