Трое участников съемочной группы «Ржавчины» подали новый иск в суд на Алека Болдуина

Все трое кинематографистов обвинили руководство в том, что на съемочной площадке не соблюдали стандартных мер безопасности. Они отметили, что второй режиссер Дейв Холлс, который признал себя виновным в небрежном обращении с оружием, поступился безопасностью при работе над «Ржавчиной» так же, как делал это на съемках других проектов.