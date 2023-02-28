Трое участников съемочной группы «Ржавчины» подали новый иск в суд на Алека Болдуина

Трое бывших участников съемочной группы фильма «Ржавчина», в ходе производства которого погибла оператор Галина Хатчинс, подали в суд на актера Алека Болдуина. Об этом сообщила Independent.
Помощник оператора Росс Аддьего, костюмер Доран Кёртин и старший механик Рис Прайс заявили в иске, что столкнулись с посттравматическим стрессом и тревожностью после того, как стали свидетелями смерти Хатчинс.
Они указали, что во время выстрела, который совершил Болдуин, находились на близком расстоянии от актера. Кинематографисты, по их утверждению, получили травмы от оглушительного звука выстрела.
Прайс, в частности, заявил, что почувствовал физическую силу выстрела. После инцидента у него «звенело в ушах». По его воспоминаниям, в тот момент ему казалось, что все происходит как в замедленной съемке.
Аддьего же рассказал, что стоял рядом с погибшей Хатчинс, а также раненым режиссером Джоэлом Соузой. Он пытался оказать им первую помощь вместе с еще одним членом съемочной группы и медработником.
«Аддьего снял рубашку Соузы и перевернул его. Лопатка Соузы была раздроблена, и пуля застряла прямо под кожей. Истец Аддьего надавливал на рану Соузы до прибытия специалистов скорой медпомощи», — указали в иске.
Кёртин же отметила, что также почувствовала «звук, силу и физическую травму» от выстрела и наблюдала, как Хатчинс упала на землю прямо перед ее ногами.
«Она наклонилась и сняла оборудование с головы Хатчинс. Она в шоке наблюдала, как Хатчинс схватилась за живот. Кёртин положила руки на живот Хатчинс, пытаясь найти источник боли Хатчинс и выяснить, что происходит», — пояснили в документах.
Все трое кинематографистов обвинили руководство в том, что на съемочной площадке не соблюдали стандартных мер безопасности. Они отметили, что второй режиссер Дейв Холлс, который признал себя виновным в небрежном обращении с оружием, поступился безопасностью при работе над «Ржавчиной» так же, как делал это на съемках других проектов.
Кроме того, бывшие коллеги Болдуина заявили, что тот отвлекся во время репетиции с оружием, вследствие чего не смог убедиться, что пистолет в его руках был не заряжен настоящими патронами.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, Болдуин, играющий в «Ржавчине» главную роль, нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.
После череды исков Мэттью Хатчинс, вдовец Галины, объявил, что ее наследники заключили с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions мировое соглашение.
Прокуратура предъявила Болдуину и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид обвинение в непредумышленном убийстве (затем обоим его смягчили). По законам штата оно относится к уголовным преступлениям четвертой — самой низкой — степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов. Вину актер не признает.
Также на Болдуина и Гутьеррес-Рид подали в суд родители Галины Хатчинс. Они обвинили команду «Ржавчины» в «халатности, умышленном причинении морального вреда, оскорблении действием и потере общности семьи вследствие смерти родственника».