Натали Дормер из «Игры престолов» исполнит главную роль в триллере «White Lies»

Натали Дормер («Игра престолов») снимется в триллере «White Lies» для южноафриканского телеканала M-Net. Об этом сообщает Deadline.
Актриса сыграет роль журналиста-расследователя Эди Хансен. Вместе с ней в проекте снимется Брендон Дэниелс («Четыре угла»), который сыграет детектива Форти Белла.
«Я очень рада оказаться в Кейптауне и приступить к съемкам этого прекрасного, захватывающего сериала. Южная Африка может многое предложить международной аудитории своими историями», — рассказала Дормер.
Действие сериала будет развиваться в богатом районе Кейптауна. Хансен окажется втянутой в подноготную, скрывающуюся под живописной красотой города, что вернет ее в тяжелое прошлое. После убийства ее брата в роскошном доме ее мир меняется, когда подростки становятся главными подозреваемыми в преступлении.
Режиссером проекта станет Джон Тренгов, чей последний фильм «Манодром» с Джесси Айзенбергом и Эдриеном Броди был недавно показан на Берлинском кинофестивале.