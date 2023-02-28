Натали Дормер из «Игры престолов» исполнит главную роль в триллере «White Lies»

Действие сериала будет развиваться в богатом районе Кейптауна. Хансен окажется втянутой в подноготную, скрывающуюся под живописной красотой города, что вернет ее в тяжелое прошлое. После убийства ее брата в роскошном доме ее мир меняется, когда подростки становятся главными подозреваемыми в преступлении.