Реклама
Новости

Натали Дормер из «Игры престолов» исполнит главную роль в триллере «White Lies»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:46

Натали Дормер («Игра престолов») снимется в триллере «White Lies» для южноафриканского телеканала M-Net. Об этом сообщает Deadline.

Актриса сыграет роль журналиста-расследователя Эди Хансен. Вместе с ней в проекте снимется Брендон Дэниелс («Четыре угла»), который сыграет детектива Форти Белла.

«Я очень рада оказаться в Кейптауне и приступить к съемкам этого прекрасного, захватывающего сериала. Южная Африка может многое предложить международной аудитории своими историями», — рассказала Дормер.

Действие сериала будет развиваться в богатом районе Кейптауна. Хансен окажется втянутой в подноготную, скрывающуюся под живописной красотой города, что вернет ее в тяжелое прошлое. После убийства ее брата в роскошном доме ее мир меняется, когда подростки становятся главными подозреваемыми в преступлении.

Режиссером проекта станет Джон Тренгов, чей последний фильм «Манодром» с Джесси Айзенбергом и Эдриеном Броди был недавно показан на Берлинском кинофестивале.

расскажите друзьям
люди
Эдриен БроудиНатали ДормерДжесси АйзенбергЭдриен Броди
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»