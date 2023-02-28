В Японии обнаружили цветок, который считали вымершим более 30 лет

В Японии, неподалеку от города Санда, обнаружили цветок Thismia kobensis, который считали вымершим. Последний раз его встречали в 1992 году, сообщил ТАСС со ссылкой на Университет Кобе.
Находку сделали ботаники под руководством профессора Кэндзи Суэцугу. Они подтвердили, что образец представляет собой редкое грибовидное растение из семейства тисмий.
Thismia kobensis считается самым северным видом тисмий в мире. Всего в мире существует около 60 видов этих цветковых растений. Они отличаются отсутствием фотосинтеза и обликом, напоминающим грибы.
Из‑за неспособности к фотосинтезу тисмии питаются ресурсами, которые для них добывают грибы-симбионты. Как выяснилось, тисмии обитают в том числе в японских лесах. Подобные экземпляры хранятся в музее города Кобе.
Как раз с их помощью и удалось определить, что найденные бело-желтые полупрозрачные соцветия — это действительно Thismia kobensis. Находка подтвердила, что Thismia kobensis представляют собой отдельный вид растений.
Японские тисмии, как считают ученые, могут быть связаны с вымершим видом Thismia americana. Он впервые был обнаружен в начале XX века на западе США. Подобных растений на территории Северной Америки более не находили.
Ранее исследователи считали, что Thismia kobensis были родственниками австралийских и новозеландских тисмий. Однако, вероятно, их древние формы проникли в Америку по Берингову перешейку в ледниковую эпоху.