Федерация шахмат России вошла в Азиатскую шахматную федерацию

Делегаты Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение в свой состав Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает ТАСС.
Голосование проходило в Абу-Даби. За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6.
28 февраля 2022-го FIDE запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своими флагами, разрешив им выступать только в нейтральном статусе.
Однако 16 марта совет FIDE поменял свое решение, запретив сборным России и Беларуси участвовать в соревнованиях под эгидой организации.