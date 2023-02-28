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Федерация шахмат России вошла в Азиатскую шахматную федерацию

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:13

Делегаты Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение в свой состав Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает ТАСС.

Голосование проходило в Абу-Даби. За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6.

28 февраля 2022-го FIDE запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своими флагами, разрешив им выступать только в нейтральном статусе.

Однако 16 марта совет FIDE поменял свое решение, запретив сборным России и Беларуси участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

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ФИДЕСБОРНАЯ РОССИИ
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