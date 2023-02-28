Умер сценарист «Мулана» и «Красавицы и чудовища» Барни Мэттинсон

В возрасте 87 лет умер аниматор, режиссер, продюсер и сценарист Барни Мэттинсон, работавший над такими мультфильмами, как «Мулан», «Красавица и чудовище» и «Горбун из Нотр-Дама». Причина смерти не уточняется, сообщает Deadline.
Он был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, который работал в компании, когда ею еще руководил Уолт Дисней. Мэттинсон понял, что хочет работать в анимации в шестилетнем возрасте после просмотра мультфильма «Пиноккио».
После окончания средней школы он уговорил свою маму подвезти его к воротам студии, где он передал свое портфолио охраннику. Тот впечатлился и позвонил начальнику отдела кадров. В отделе анимации Walt Disney Studios не оказалось вакансий, но он получил другую должность. Спустя шесть месяцев Мэттинсон начал работать над мультфильмом «Леди и бродяга».
Это был первый проект в его карьере. За свою жизнь он успел поработать в качестве художника над такими мультфильмами, как «101 далматинец», «Меч в камне», «Книга джунглей» и «Спасатели».
Он также был одним из ключевых членов команды сценаристов при создании мультфильмов «Аладдин», «Красавица и чудовище», «Король Лев», «Покахонтас», «Горбун из Нотр-Дама» (1996), «Тарзан» и «Мулан» (1998).