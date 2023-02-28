Умер сценарист «Мулана» и «Красавицы и чудовища» Барни Мэттинсон

После окончания средней школы он уговорил свою маму подвезти его к воротам студии, где он передал свое портфолио охраннику. Тот впечатлился и позвонил начальнику отдела кадров. В отделе анимации Walt Disney Studios не оказалось вакансий, но он получил другую должность. Спустя шесть месяцев Мэттинсон начал работать над мультфильмом «Леди и бродяга».