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В центре Москвы откроется кафе «БиблIQтека» с литературными вечерами и просмотром старых диафильмов

Семён Гудошников
Сегодня в 16:40

1 марта в Брюсовом переулке откроется новое кафе «БиблIQтека», рассказали «Афише Daily» его представители.

Библиотечная тема будет раскрыта как в интерьере (полки со старыми книгами, печатные машинки на подоконниках), так и в меню (телячьи щечки «Бобчинскiй и Добчинскiй», куриные котлеты «Розенкранцъ и Гильденстернъ», вареники «Гоголевскiе» с картофелем и луком). Кофе в «БиблIQтеке» принесут в чашках с портретами писателей и поэтов.

Основной зал, оклеенный дореволюционным газетами, вмещает 12 столиков. В качестве звукового сопровождения в кафе будут включать радиоспектакли и диафильмы из прошлого века.

Примерно раз в неделю здесь будут проходить вечеринки с чтением стихов и просмотром диафильмов про поэтов и писателей. Создатели обещают и музыкальные вечера, но подробности пока держат в тайне.

«БиблIQтека» войдет в новое коммуникативное пространство «Брюсов-холл». Адрес: Брюсов переулок, дом 11, вход со стороны Вознесенского.

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