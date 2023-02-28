В центре Москвы откроется кафе «БиблIQтека» с литературными вечерами и просмотром старых диафильмов

Библиотечная тема будет раскрыта как в интерьере (полки со старыми книгами, печатные машинки на подоконниках), так и в меню (телячьи щечки «Бобчинскiй и Добчинскiй», куриные котлеты «Розенкранцъ и Гильденстернъ», вареники «Гоголевскiе» с картофелем и луком). Кофе в «БиблIQтеке» принесут в чашках с портретами писателей и поэтов.