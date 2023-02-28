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Расскажите в «Живом журнале» истории из детства

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:53

«Живой журнал» запустил проект «Родом из детства». Пользователи рассказывают памятные истории из детства, и авторы самых ярких получат призы от блог-платформы и ее партнеров.

Чтобы принять участие, нужно написать один или несколько постов со своими детскими историями. Они могут быть веселыми, добрыми, поучительными или трогательными. В конце поста важно добавить хештег #родомиздетства, чтобы жюри не пропустило его.

«Наши яркие детские воспоминания — это не просто часть каждого из нас, все вместе они — наша культурная идентичность, где есть место и трогательной любви, и ностальгической грусти, и заливистому смеху», — пишут организаторы.

8 марта — последний день. Следом, до 13 марта, жюри будет читать истории и объявит результаты.

Три призера получат сертификаты на фотокниги любого формата стоимостью по 5000 рублей каждая от онлайн-фотосервиса «Фотосфера». Еще пять призеров выиграют настольные игры от сети магазинов «Мосигра». Также «Живой журнал» поможет продвижению блога тем, кто поделится «Родом из детства» в соцсетях.

Подробнее об условиях можно прочитать здесь.

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