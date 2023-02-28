Посмотрите дублированный трейлер драмы «Земля Алькаррас» Карлы Симон

В сети появился дублированный трейлер трогательной драмы «Земля Алькаррас». Картина выйдет в российский прокат 20 апреля.
Сюжет картины расскажет историю девочки Ирис и ее большой семьи, которая живет в доме на персиковой плантации, но у ее родителей нет бумаг на него.
Счастливое время подходит к концу, когда старый владелец фермы умирает, а его наследник решает сдать землю под новый бизнес. Для этого ему надо вырубить персиковый сад.
Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в 2022 году, где картина получила главный приз — «Золотого медведя» за лучший фильм. Драма также была выдвинута от Испании на соискание премии «Оскар».
Режиссером фильма выступила Карла Симон («Лето 1993-го»). В нем снялись непрофессиональные актеры из самого Алькарраса.