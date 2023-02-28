В аэропорту Еревана задержали автора антивоенных граффити, разыскиваемого в России

В аэропорту Звартноц (Ереван) задержали Никиту К., разыскиваемого в России. На него заведено дело о вандализме, сообщается на сайте МВД Армении.
ТАСС пишет, что речь идет о 31-летнем Никите Каменском. Он прилетел в Ереван из Стамбула. После задержания его доставили в отдел полиции.
Уголовное дело против него завели в июле 2022 года, а в розыск объявили 20 декабря. Мужчина давал подписку о невыезде из страны в качестве меры пресечения. Каменский рисовал антивоенные надписи в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве.
«Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РА [Республики Армения] порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда», — напоминается на сайте МВД.