В аэропорту Еревана задержали автора антивоенных граффити, разыскиваемого в России

Уголовное дело против него завели в июле 2022 года, а в розыск объявили 20 декабря. Мужчина давал подписку о невыезде из страны в качестве меры пресечения. Каменский рисовал антивоенные надписи в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве.