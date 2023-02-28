VR-разработчик создает технологию, которая позволит пользователю «вновь пережить воспоминания»

«Это сюжет из разряда фантастики, но при этом укорененный в реальности. На выходе мы имеем историю, причастность к которой ощутить очень легко: имплант — будто повседневный гаджет, которым люди пользуются на ежедневной основе, как айфоном.

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Он хорош для разрешения мелких споров в духе „кто что сказал“, но один из героев заходит слишком далеко, подозревая супругу в том, что она рассказывает ему не все о своих прошлых отношениях. Последствия его шагов оказываются катастрофическими», — писал The Guardian об «Истории всей твоей жизни».