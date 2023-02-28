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VR-разработчик создает технологию, которая позволит пользователю «вновь пережить воспоминания»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:07

AR/VR-стартап Wist Labs сообщил, что разрабатывает технологию, которая позволит пользователю вновь переживать собственные воспоминания — и делать это в том же антураже, в котором события произошли. О сюжете рассказывает PetaPixel.

Чтобы воспользоваться разработкой, юзеру понадобится смартфон или шлем виртуальной реальности. При использовании шлема погружение будет более ощутимым — Wist показывает это в видео.

Как устроена технология? Человек снимает любой ролик из повседневной жизни. Затем приложение Wist считывает данные, которые записал датчик LiDAR, — он, помимо прочего, способен определить расстояние до того или иного объекта в пространстве.

LiDAR есть во многих современных смартфонах, но разработка Wist на текущий момент доступна только для iOS — и находится на этапе альфа-тестирования по приглашению.

Итак, усилиями приложения видео становится трехмерным, его автор может вновь присутствовать внутри запечатленной сцены в виртуальной реальности — правда, качество получаемых изображений оказывается невысоким (его обещают постепенно выправлять). Исходный звук сохраняется.

Запись можно наложить на пространство, в котором она была снята, — тогда видео будет воспроизводиться в дополненной реальности. «Здорово пересматривать видеоролики и фото, но они не дадут вам пережить опыт, будто вы снова оказались в том же месте», — пишет сооснователь Wist Labs Эндрю МакХью.

Среди планов разработчика — мультиплеер: воспоминания можно будет перенести в общее пространство, где они будут доступны друзьям и семье.

В поп-культуре тема воспроизведения воспоминаний — своих и чужих — не раз поднималась в научно-фантастическом сериале «Черное зеркало». Яркий пример — «История всей твоей жизни», один из первых эпизодов проекта, вышедший в начале 2010-х.

В основе сюжета — идея о некотором моменте в будущем, когда люди живут с внедренными в мозг устройствами для записи и повторного воспроизведения всего происходящего вокруг.

Молодой юрист (Тоби Кеббелл, «Рок-н-рольщик») ревнует свою супругу (Джоди Уиттакер, «Доктор Кто») к ее бывшему партнеру — оказывается, тот пересматривает записанные на чип сцены занятий любовью с ней.

Разворачивается трагедия, которая обнажает цепочку секретов и задевает всех троих. В итоге, будучи не в силах переносить собственные воспоминания, герой Кеббелла вырезает чип из своей головы.

«Это сюжет из разряда фантастики, но при этом укорененный в реальности. На выходе мы имеем историю, причастность к которой ощутить очень легко: имплант — будто повседневный гаджет, которым люди пользуются на ежедневной основе, как айфоном.

Он хорош для разрешения мелких споров в духе „кто что сказал“, но один из героев заходит слишком далеко, подозревая супругу в том, что она рассказывает ему не все о своих прошлых отношениях. Последствия его шагов оказываются катастрофическими», — писал The Guardian об «Истории всей твоей жизни».
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Тоби КеббеллДжоди Уиттакер
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