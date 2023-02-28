VR-разработчик создает технологию, которая позволит пользователю «вновь пережить воспоминания»

AR/VR-стартап Wist Labs сообщил, что разрабатывает технологию, которая позволит пользователю вновь переживать собственные воспоминания — и делать это в том же антураже, в котором события произошли. О сюжете рассказывает PetaPixel.
Чтобы воспользоваться разработкой, юзеру понадобится смартфон или шлем виртуальной реальности. При использовании шлема погружение будет более ощутимым — Wist показывает это в видео.
Как устроена технология? Человек снимает любой ролик из повседневной жизни. Затем приложение Wist считывает данные, которые записал датчик LiDAR, — он, помимо прочего, способен определить расстояние до того или иного объекта в пространстве.
LiDAR есть во многих современных смартфонах, но разработка Wist на текущий момент доступна только для iOS — и находится на этапе альфа-тестирования по приглашению.
Итак, усилиями приложения видео становится трехмерным, его автор может вновь присутствовать внутри запечатленной сцены в виртуальной реальности — правда, качество получаемых изображений оказывается невысоким (его обещают постепенно выправлять). Исходный звук сохраняется.
Запись можно наложить на пространство, в котором она была снята, — тогда видео будет воспроизводиться в дополненной реальности. «Здорово пересматривать видеоролики и фото, но они не дадут вам пережить опыт, будто вы снова оказались в том же месте», — пишет сооснователь Wist Labs Эндрю МакХью.
В поп-культуре тема воспроизведения воспоминаний — своих и чужих — не раз поднималась в научно-фантастическом сериале «Черное зеркало». Яркий пример — «История всей твоей жизни», один из первых эпизодов проекта, вышедший в начале 2010-х.
В основе сюжета — идея о некотором моменте в будущем, когда люди живут с внедренными в мозг устройствами для записи и повторного воспроизведения всего происходящего вокруг.
Молодой юрист (Тоби Кеббелл, «Рок-н-рольщик») ревнует свою супругу (Джоди Уиттакер, «Доктор Кто») к ее бывшему партнеру — оказывается, тот пересматривает записанные на чип сцены занятий любовью с ней.
Разворачивается трагедия, которая обнажает цепочку секретов и задевает всех троих. В итоге, будучи не в силах переносить собственные воспоминания, герой Кеббелла вырезает чип из своей головы.
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Он хорош для разрешения мелких споров в духе „кто что сказал“, но один из героев заходит слишком далеко, подозревая супругу в том, что она рассказывает ему не все о своих прошлых отношениях. Последствия его шагов оказываются катастрофическими», — писал The Guardian об «Истории всей твоей жизни».