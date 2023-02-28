Паук с цифрой 4, аниме, драки в ТЦ, задержания по всей России: что такое ЧВК «Рёдан»

В некоторых телеграм-каналах, например, в «Беспощадном пиарщике», резкий акцент на новостную повестку, связанную с «Рёданом», считают «спланированной кампанией», которая была искусственно раскручена «накануне годовщины СВО». Подозрение вызывает тот факт, что упоминание субкультуры повсюду встречается в сети, при этом «на улицах ни символики, ни подростков не видать». Используя TGStat, сервис для просмотра статистики в телеграме, авторы выяснили, что «все упоминания 22 февраля относятся к упоминаниям на тематических каналах этого ЧВК. И все они были созданы тогда же». Канал «Алло, редакция?» даже собрал список «смущающих факторов». Там считают, что «такие явления обычно не происходят внезапно» и «не могут быть децентрализованы и осуществляться без лидера или группы лидеров», а «образ членов движения весьма гротескный», так как «длинные волосы и клетчатые штаны не очень-то вяжутся с проявляемой агрессией».