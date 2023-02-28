Паук с цифрой 4, аниме, драки в ТЦ, задержания по всей России: что такое ЧВК «Рёдан»

Почему о ЧВК «Рёдан» все говорят
В конце февраля в российских торговых центрах начались облавы на подростков, связанных с субкультурой ЧВК «Рёдан»: по сообщению РИА «Новости», 24 и 25 февраля в московские отделы полиции доставили более 350 человек, многие из которых несовершеннолетние. В петербургском ТЦ «Галерея» задержали более 130 подростков. Baza сообщает, что аналогичные облавы произошли в Курске, Новосибирске и Казани.
Что привлекло внимание правоохранительных органов
19 февраля на фуд-корте ТЦ «Авиапарк» в Москве произошла массовая драка. В группе в «ВК», посвященной субкультуре ЧВК «Рёдан», ситуация описывается так: к группе подростков в одежде с изображением паука подошла «компания спортсменов», которой не понравился внешний вид сверстников, и они начали драку. Видео распространилось по сети, и «все начали поддерживать компанию пауков, потому что на видео отчетливо видно, что спортики вели себя неадекватно и первыми начали потасовку». На следующий день, 20 февраля, в «Авиапарке» вновь произошло выяснение отношений между конфликтующими группами. А когда в этом ТЦ подростков начали задерживать, они собрались у «Маркос Молла», но туда тоже приехала полиция.
Что такое ЧВК «Рёдан»
Название «Рёдан» представители этой субкультуры взяли из аниме-сериала «Hunter x Hunter», созданного по манге Ёсихиро Тогаси. «Геней Рёдан», также известная под названиями «Призрачная труппа» и «Паук», — это наемная преступная организация, состоящая из 13 человек — каждый из них имеет порядковый номер. Символ группировки — паук, у которого 12 лап. Подростки, причисляющие себя к ЧВК «Рёдан», чаще всего отращивают волосы, носят клетчатые штаны и одежду с символикой такого же паука с 12 лапами. На спине членистоногого цифра 4: этот номер в «Hunter x Hunter» носит Хисока — главный антигерой манги и один из сильнейших бойцов. К тому же в странах Восточной Азии цифра 4 считается несчастливой: китайский иероглиф, обозначающий ее, созвучен со словом «смерть».
После того, как субкультура привлекла внимание СМИ и правоохранительных органов, из названия группы в «ВК» исчезла аббревиатура «ЧВК», которая расшифровывается как «частная военная компания». В описании сообщества, на которое подписано более 14 тысяч человек, говорится, что оно «не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия». Кроме того, утверждается, что оно «не связано с политикой, религией и национализмом» и не призывает «нарушать законы Российской Федерации».
Что про новую субкультуру думают в Кремле и в телеграм-каналах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, заметили ли в Кремле представителей «Рёдана»: «Внимание обратили. Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия, — заявил он. — Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи».
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала «Рёдан» «очевидно депрессивно-агрессивной субкультурой», в которой «околосуицидальная составляющая активно дополняется агрессивной». По ее словам, это движение нужно запретить «не только в РФ, но и во всем мире».
В некоторых телеграм-каналах, например, в «Беспощадном пиарщике», резкий акцент на новостную повестку, связанную с «Рёданом», считают «спланированной кампанией», которая была искусственно раскручена «накануне годовщины СВО». Подозрение вызывает тот факт, что упоминание субкультуры повсюду встречается в сети, при этом «на улицах ни символики, ни подростков не видать». Используя TGStat, сервис для просмотра статистики в телеграме, авторы выяснили, что «все упоминания 22 февраля относятся к упоминаниям на тематических каналах этого ЧВК. И все они были созданы тогда же». Канал «Алло, редакция?» даже собрал список «смущающих факторов». Там считают, что «такие явления обычно не происходят внезапно» и «не могут быть децентрализованы и осуществляться без лидера или группы лидеров», а «образ членов движения весьма гротескный», так как «длинные волосы и клетчатые штаны не очень-то вяжутся с проявляемой агрессией».