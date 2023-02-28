Небо над Петербургом на время закрывали. В Минобороны это объяснили тренировкой ПВО

Аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы до 12.00. Об этом говорится в телеграм-канале правительства города.
Как уточняет «Фонтанка», небо над Петербургом и окрестностями закрыто из‑за неопознанного летающего объекта. По данным издания, он замечен в 160–200 километрах от города.
В Петербурге введен план «Ковер», в воздух подняты истребители, звуки которых, по словам читателей «Фонтанки», слышны даже в центре.
По информации «112», неопознанный объект похож на беспилотник. Телеграм-канал утверждает, что воздушное пространство над Петербургом закрыто до 13.20.