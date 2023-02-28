Небо над Петербургом на время закрывали. В Минобороны это объяснили тренировкой ПВО

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В Минобороны заявили, что небо над Петербургом закрывали в рамках тренировки ПВО.

«В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», — отметили в ведомстве.