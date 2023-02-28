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Небо над Петербургом на время закрывали. В Минобороны это объяснили тренировкой ПВО

Семён Гудошников
Сегодня в 11:50
Обновлено в 12:00:

В Минобороны заявили, что небо над Петербургом закрывали в рамках тренировки ПВО.

«В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», — отметили в ведомстве.

Аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы до 12.00. Об этом говорится в телеграм-канале правительства города.

Как уточняет «Фонтанка», небо над Петербургом и окрестностями закрыто из‑за неопознанного летающего объекта. По данным издания, он замечен в 160–200 километрах от города.

В Петербурге введен план «Ковер», в воздух подняты истребители, звуки которых, по словам читателей «Фонтанки», слышны даже в центре.

По информации «112», неопознанный объект похож на беспилотник. Телеграм-канал утверждает, что воздушное пространство над Петербургом закрыто до 13.20.

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