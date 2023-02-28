Авторы Atomic Heart убрали фрагмент из «Ну, погоди!», в котором пользователи увидели расизм

«Команда Mundfish благодарит авторов PC Gamer за то, что они обратили на это наше внимание. Мы приносим извинения, если классический мультфильм или музыка оскорбили или обидели кого‑то. Мы внесем правки во фрагменты, о которых идет речь», — заявили разработчики.