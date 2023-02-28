Авторы Atomic Heart убрали фрагмент из «Ну, погоди!», в котором пользователи увидели расизм

Студия Mundfish в рамках обновлений убрала из игры Atomic Heart фрагмент из мультфильма «Ну, погоди!». Изображение с аборигеном пользователи сочли расистским и оскорбительным.
Речь идет о фрагменте из двенадцатой серии, где Заяц и Волк оказываются в музее. В игре на экранах телевизора случайно попался фрагмент с катапультой, где на секунду появляется фигура аборигена с луком, выполненная в стиле расистских карикатур на темнокожих.
На фрагмент «Ну, погоди!» обратили внимание в соцсетях и на форумах, а также тематические СМИ. Авторам Atomic Heart пришлось сделать комментарий на этот счет.
«Команда Mundfish благодарит авторов PC Gamer за то, что они обратили на это наше внимание. Мы приносим извинения, если классический мультфильм или музыка оскорбили или обидели кого‑то. Мы внесем правки во фрагменты, о которых идет речь», — заявили разработчики.