Минобороны и Минкультуры сформируют агитационные бригады

Министерства обороны и культуры совместно работают над формированием агитационных бригад, передает РБК слова министра культуры Ольги Любимовой. Об этом властей просили артисты, рассказала она.
«Где‑то нужно ребят на реабилитации навестить, где‑то с большим концертом, где‑то выступить на площади, где‑то поехать в регионы», — пояснила Любимова необходимость агитбригад. По ее словам, исполнители из разных частей России и разных возрастов просят позволить «помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они».
В октябре 2022 года «Ведомости» писали, что в войсковые части, где проходят обучение мобилизованные россияне, начали выезжать агитационно-пропагандистские бригады. Они говорили «духоподъемные речи о целях спецоперации, из‑за чего она началась» и занимались «поднятием боевого настроя» по поручению замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
Такие агитбригады и раньше приезжали с выступлениями к российским военным. В октябре Минобороны рассказывало о выступлении агитбригады «Русского радио» в госпиталях Севастополя.