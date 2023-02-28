Минобороны и Минкультуры сформируют агитационные бригады

«Где‑то нужно ребят на реабилитации навестить, где‑то с большим концертом, где‑то выступить на площади, где‑то поехать в регионы», — пояснила Любимова необходимость агитбригад. По ее словам, исполнители из разных частей России и разных возрастов просят позволить «помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они».