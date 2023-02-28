Казахстан упростил получение ВНЖ для иностранных врачей, инженеров и IT-специалистов

С конца января 2023-го в Казахстане действуют новые правила въезда и пребывания иностранцев, которые находятся в стране без визы. Россияне могут находиться в Казахстане до 90 дней в течение 180-дневного периода. Продлить срок законного пребывания в стране, выехав за границу и вернувшись обратно, теперь нельзя.