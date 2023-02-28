Казахстан упростил получение ВНЖ для иностранных врачей, инженеров и IT-специалистов

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представило список профессий, по которым иностранные граждане могут получить вид на жительство в упрощенном порядке. Посмотреть перечень полностью можно на сайте ведомства.
Всего в списке 21 профессия: врач-нейрохирург, врач-онколог и еще три в сфере здравоохранения; авиационный инженер, инженер по лазерному оборудованию и еще девять в сфере науки и технологий; бактериолог; архитектор IT-инфраструктуры и архитектор программного обеспечения.
Иностранцам с этими профессиями не придется подтверждать свою платежеспособность. Они смогут получить ВНЖ сроком на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.
После начала российской военной операции на территории Украины и объявления частичной мобилизации поток россиян, прибывающих в Казахстан, увеличился. Всего за 2022 год в Казахстан прибыли 2,9 млн россиян.
С конца января 2023-го в Казахстане действуют новые правила въезда и пребывания иностранцев, которые находятся в стране без визы. Россияне могут находиться в Казахстане до 90 дней в течение 180-дневного периода. Продлить срок законного пребывания в стране, выехав за границу и вернувшись обратно, теперь нельзя.
В феврале власти Казахстана запретили иностранцам оформлять ВНЖ без наличия загранпаспорта. Ранее россияне могли сделать это, имея только внутренние паспорта РФ.