«Яндекс.Путешествия» запустил аналог Booking и Airbnb

Сервис «Яндекс.Путешествия» запустил приложение для бронирования отелей по всему миру и поиску авиабилетов — альтернативу Booking и Airbnb. Об этом сообщает РБК.
Отсортировать доступное жилье можно по восьми фильтрам, включая рейтинг, расположение, число звезд и наличие питания. Владельцам подписки «Яндекс.Плюс» при бронировании доступен кэшбек 10%, который можно потратить в других сервисах «Яндекса».
При поиске авиабилетов можно указать предпочитаемое время вылета и прилета, выбрать авиакомпании и аэропорты, число пересадок. После бронирования жилья во вкладке «Путешествия» появится информация о поездке, прогноз погоды и рекомендации «Яндекс.Афиши».
После начала военной операции на Украине сервисы Booking и Airbnb приостановили работу на российском рынке. В результате к ноябрю почти 30% бронирований россияне стали совершать напрямую через сайты отелей. Среди сервисов бронирования на первом месте был Ostrovok.ru (28%), за ним следовали 101hotels.com (9,5%) и «Яндекс.Путешествия» (8,7%).