«Яндекс.Путешествия» запустил аналог Booking и Airbnb

После начала военной операции на Украине сервисы Booking и Airbnb приостановили работу на российском рынке. В результате к ноябрю почти 30% бронирований россияне стали совершать напрямую через сайты отелей. Среди сервисов бронирования на первом месте был Ostrovok.ru (28%), за ним следовали 101hotels.com (9,5%) и «Яндекс.Путешествия» (8,7%).