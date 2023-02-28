Пользователи «Авито» смогут поддержать благотворительные фонды

По данным «Авито», в категориях «Личные вещи» и «Коллекционирование» сейчас представлено 42,6 млн объявлений, ежедневно в них совершается около 150 тыс. сделок. «Бейджик „Знак добра“ — это мягкое напоминание потенциальному покупателю о том, что поучаствовать в благотворительности может каждый. Верю, что наша гигантская аудитория умножит то маленькое добро, которое под силу каждому пользователю», — отметил руководитель руководитель продукта по ESG в «Авито» Василий Лескин.