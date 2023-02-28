Пользователи «Авито» смогут поддержать благотворительные фонды

«Авито» запускает проект «Знак добра», который позволит пользователям поддержать благотворительные фонды. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
При размещении объявления в категориях «Личные вещи» и «Коллекционирование» можно пожертвовать любую комфортную сумму от 100 рублей, она в полном объеме будет отправлена в фонд. Перевести средства также можно через специальный лендинг. Всем жертвователям будет доступен специальный бейдж «Знак добра», который при желании можно будет разместить на объявлении.
Сейчас в программе участвуют Фонд «Обнаженные сердца», поддерживающий взрослых и детей с аутизмом и другими нарушениями в развитии, фонд «Теплый дом», помогающим семьям в кризисной ситуации и фонд «Дари надежду», оказывающий поддержку одиноким и нуждающимся людям старшего возраста. В дальнейшем число организаций будет увеличиваться.
По данным «Авито», в категориях «Личные вещи» и «Коллекционирование» сейчас представлено 42,6 млн объявлений, ежедневно в них совершается около 150 тыс. сделок. «Бейджик „Знак добра“ — это мягкое напоминание потенциальному покупателю о том, что поучаствовать в благотворительности может каждый. Верю, что наша гигантская аудитория умножит то маленькое добро, которое под силу каждому пользователю», — отметил руководитель руководитель продукта по ESG в «Авито» Василий Лескин.
Это не единственная инициатива «Авито» в области ESG (Экологического, социального и корпоративного управления). У компании есть экологический калькулятор и цифровая платформа помощи в поиске людей, созданная с отрядом «Лиза Алерт». Кроме того, при размещении платного объявления «Авито» переводит по 1 рублю в несколько благотворительных фондов.