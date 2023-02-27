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В Москве на станции метро «Спортивная» загорелся вагон. Пассажиров эвакуировали

Юлия Онодэра
Вчера в 23:42

В Москве на станции метро «Спортивная» произошел пожар: загорелся вагон одного из поездов. Всех пассажиров эвакуировали, а саму станцию временно закрыли. Об этом сообщил «Интерфакс».

Инцидент произошел около 20:30. Согласно сообщению Дептранса, возгорание случилось из‑за проблем с электродвигателем поезда. Никто из пассажиров не пострадал, а огонь был ликвидирован к 21:05.

Движение между станциями «Университет» и «Парк культуры» временно остановили. Для удобства пассажиров запустили компенсационные автобусы. По маршруту двигались 40 автобусов, они останавливались в том числе у станции метро «Спортивная».

Около 21:50 аварийный состав убрали с путей, после чего движение поездов восстановили. Станцию «Спортивная» открыли для входа и выхода. В 22:20 в Дептрансе сообщили, что работа на Сокольнической линии возобновилась в привычном режиме.

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