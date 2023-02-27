Wizz Air приостановит полеты в Кишинев из соображений безопасности

Венгерская авиакомпания Wizz Air перестанет летать в столицу Молдовы с 14 марта из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской авиации Молдовы в телеграм-канале.
Перевозчик временно откажется от выполнения рейсов из, а также в аэропорт Кишинева. Когда компания вернется к авиасообщению с Кишиневом, неизвестно. Это, очевидно, будет зависеть от уровня безопасности воздушного пространства.
Wizz Air продолжит совершать перелеты в аэропорт города Яссы, расположенного около границы Молдовы. Кроме того, авиакомпания увеличит число рейсов между Яссой и европейскими городами — Барселоной, Бергамо, Болоньей, Ларнакой, Лондоном, Миланом и Римом.
23 февраля Минобороны России заявило, что украинские власти планируют вооруженную провокацию в районе Приднестровья. Следом за этим украинская сторона отметила, что готова захватить Приднестровье за трое суток, если того захотят власти Молдовы.