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Wizz Air приостановит полеты в Кишинев из соображений безопасности

Юлия Онодэра
Вчера в 23:24

Венгерская авиакомпания Wizz Air перестанет летать в столицу Молдовы с 14 марта из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской авиации Молдовы в телеграм-канале.

Перевозчик временно откажется от выполнения рейсов из, а также в аэропорт Кишинева. Когда компания вернется к авиасообщению с Кишиневом, неизвестно. Это, очевидно, будет зависеть от уровня безопасности воздушного пространства.

Wizz Air продолжит совершать перелеты в аэропорт города Яссы, расположенного около границы Молдовы. Кроме того, авиакомпания увеличит число рейсов между Яссой и европейскими городами — Барселоной, Бергамо, Болоньей, Ларнакой, Лондоном, Миланом и Римом.

23 февраля Минобороны России заявило, что украинские власти планируют вооруженную провокацию в районе Приднестровья. Следом за этим украинская сторона отметила, что готова захватить Приднестровье за трое суток, если того захотят власти Молдовы.

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Минобороны России
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