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В Госдуме призвали запретить распространение в России контента, связанного с ЧВК «Редан»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:17

Депутаты Госдумы призвали Роскомнадзор запретить распространение контента, связанного с ЧВК «Редан» — молодежной субкультурой, использующей символику из манги «Hunter X Hunter» о преступной группировке и одноименного аниме. Об этом сообщил News.ru.

Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина отметила, что беспокойство вызывает то, что члены «Редана» руководят в соцсетях «большими группами». В них вступают, как заявила она, подростки в возрасте от 14 лет.

Подобные мысли высказала в своем телеграм-канале и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она также считает, что контент, касающийся ЧВК «Редан», «нужно запретить».

Мизулина назвала «Редан» «очевидно депрессивно-агрессивной субкультурой», в которой «околосуицидальная составляющая активно дополняется агрессивной». Также она заявила, что «аниме-субкультура в целом деструктивна».

«Пора перестать закрывать на это глаза. Достаточно поинтересоваться тем, кто такие „пауки“, в честь которых назвали себя „редановцы“, чтобы не испытывать иллюзий. Не лучший пример для подражания. Значительная часть „анимешников“, несмотря на стереотипы о привлекательности этой субкультуры, исповедует насилие, и готова его применить»
Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета

Она объяснила популярность так называемых деструктивных субкультур тем, что у подростком «слишком много свободного времени, а воспитательная работа и вовлечение их в социально-приемлемые формы досуга провалены».

Мизулина также отметила, что популярность «Редана» выросла за последние дни из‑за публикаций в СМИ и соцсетях. «Запрос на агрессию в молодежной среде имеется, он громадный», — посетовал она.

Глава Лиги безопасного интернета обвинила в интересе школьников к аниме и ЧВК «Редан» «отдельных безответственных блогеров», которые «выплескивают свою энергию» с помощью «дурацкого „креатива“», который, как считает Мизулина, «подкидывают» им кумиры «с подачи иностранных государств».

«Необходимо жесткое превентивное реагирование: недопущение сборищ, профилактика деструктивных явлений и организованное идеологическое наступление на всех этих „пауков“», — подчеркнула Мизулина.

В Госдуме также попросили главу МВД принять меры по предотвращению массовых драк после инцидентов с участниками ЧВК «Редан». Ранее подростков, связанных с субкультурой, уже начали задерживать.

СМИ стало известно о задержаниях школьников в четырех городах. Только в Петербурге полицейские задержали более 130 детей на территории торговых центров. Облавы на представителей субкультуры начались после драки подростков в ТЦ «Авиапарк» в Москве 19 февраля.

ЧВК «Редан» — молодежная субкультура, которая использует символику из манги «Hunter X Hunter» о преступной группировке и одноименного аниме. Ее приверженцы носят черные длинные волосы, клетчатые штаны и черные футболки с пауком и цифрой «4». Эта цифра означает порядковый номер одного из героев аниме.

Члены ЧВК «Редан» отмечают, что не имеют ничего общего с реальными военными подразделениями. В одном их крупных сообществ «Редана» во «ВКонтакте» говорится: «Сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия».

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