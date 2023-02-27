В Госдуме призвали запретить распространение в России контента, связанного с ЧВК «Редан»

«Пора перестать закрывать на это глаза. Достаточно поинтересоваться тем, кто такие „пауки“, в честь которых назвали себя „редановцы“, чтобы не испытывать иллюзий. Не лучший пример для подражания. Значительная часть „анимешников“, несмотря на стереотипы о привлекательности этой субкультуры, исповедует насилие, и готова его применить»

Екатерина Мизулина Глава Лиги безопасного интернета