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Daughter опубликовали еще одну песню с готовящейся к выходу пластинки «Stereo Mind Game»

Денис Ламехов
Сегодня в 22:30

Британское инди-трио Daughter опубликовало композицию «Swim Back» — она попадет на третий альбом коллектива «Stereo Mind Game».

Если предыдущая песня «Party» была посвящена борьбе вокалистки коллектива Елены Тонры с зависимостью от алкоголя, то этот трек сугубо романтический. Здесь она поет:

Ты есть у меня на картинках
Я имела на тебя планы
Мне лишь нужно уничтожить расстояние
Отыскать дыру в океане
И плыть назад

Кроме «Swim Back» и «Party» в состав грядущей пластинки войдет сингл «Be on Your Way». Альбом «Stereo Mind Game» — первый для группы за семь лет. Второй лонгплей Daughter «Not to Disappear» увидел свет в 2016-м.

Год спустя коллектив опубликовал саундтрек к видеоигре Life Is Strange: Before the Storm — он был выпущен в том числе и на виниле, но в список официальных студийных записей не вошел.

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