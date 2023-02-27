Реклама
Новости

Италия хочет отсрочить переход ЕС на электромобили — сейчас он намечен на 2035 год

Денис Ламехов
Сегодня в 20:51

Итальянский министр промышленности Адольфо Урсо заявил, что его страна хочет объединиться с Францией и Германией и замедлить темпы принятия законов ЕС о сокращении выбросов легковых и грузовых автомобилей. Его цитирует Reuters.

Урсо имеет в виду выбросы парниковых газов, являющиеся одним из драйверов глобального потепления. В 2021 году Еврокомиссия опубликовала концепцию программы по борьбе с изменением климата, связанную со снижением выбросов.

Согласно ей, с 2035 года в ЕС фактически должна быть прекращена продажа авто с дизельными и бензиновыми двигателями.

Правительство итальянского премьера Джорджи Мелони выступило против решения о запрете таких машин. Как передает агентство, неназванный министр назвал принудительный переход на электрокары «самоубийством» и «подарком» китайской промышленности.

Адольфо Урсо добавил, что Италия будет лоббировать более широкий пересмотр «этапов и условий экологического перехода» в 2026 году, когда Еврокомиссия будет проводить ревизию того, как исполняются шаги по достижению нулевых выбросов в автомобильной сфере.

В Евросоюзе принята общая климатическая цель, которая состоит в том, чтобы поэтапно достичь климатической нейтральности — то есть привести к нулю воздействие парниковых газов — к 2050 году. Ее выполнение юридически обязательно.

расскажите друзьям
теги
ЕСЕврокомиссия
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»