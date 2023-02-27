Итальянский министр промышленности Адольфо Урсо заявил, что его страна хочет объединиться с Францией и Германией и замедлить темпы принятия законов ЕС о сокращении выбросов легковых и грузовых автомобилей. Его цитирует Reuters.
Урсо имеет в виду выбросы парниковых газов, являющиеся одним из драйверов глобального потепления. В 2021 году Еврокомиссия опубликовала концепцию программы по борьбе с изменением климата, связанную со снижением выбросов.
Правительство итальянского премьера Джорджи Мелони выступило против решения о запрете таких машин. Как передает агентство, неназванный министр назвал принудительный переход на электрокары «самоубийством» и «подарком» китайской промышленности.
Адольфо Урсо добавил, что Италия будет лоббировать более широкий пересмотр «этапов и условий экологического перехода» в 2026 году, когда Еврокомиссия будет проводить ревизию того, как исполняются шаги по достижению нулевых выбросов в автомобильной сфере.
В Евросоюзе принята общая климатическая цель, которая состоит в том, чтобы поэтапно достичь климатической нейтральности — то есть привести к нулю воздействие парниковых газов — к 2050 году. Ее выполнение юридически обязательно.