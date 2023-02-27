Адольфо Урсо добавил, что Италия будет лоббировать более широкий пересмотр «этапов и условий экологического перехода» в 2026 году, когда Еврокомиссия будет проводить ревизию того, как исполняются шаги по достижению нулевых выбросов в автомобильной сфере.