В сети появился тизер сериала «Fubar» с Арнольдом Шварценеггером

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер сериала «Fubar», главную роль в котором исполнил звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер. Шоу выйдет на платформе 25 мая.
Оно станет первым многосерийным проектом в карьере Шварценеггера. В сериале актер появится в образе агента ЦРУ, который однажды узнает, что его дочь также работает в спецслужбах.
«Fubar» станет шпионской комедией, которая сосредоточится на отношениях отца и дочери. Им предстоит вновь познакомиться друг с другом и узнать, кем они являются на самом деле, когда маски сброшены.
В сериале снялись Моника Барбаро, Милан Картер, Форчун Феймстер, Трэвис Ван Винкль, Джей Барушель, Энди Бакли, Апарна Бриэль, Барбара Ив Харрис, Фабиана Уденио и Гэбриел Луна.
Автором шоу выступил Ник Сантора, работавший ранее над сериалом «Побег». В «Fubar» запланировано восемь эпизодов.