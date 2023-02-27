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В сети появился тизер сериала «Fubar» с Арнольдом Шварценеггером

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:33

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер сериала «Fubar», главную роль в котором исполнил звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер. Шоу выйдет на платформе 25 мая.

Оно станет первым многосерийным проектом в карьере Шварценеггера. В сериале актер появится в образе агента ЦРУ, который однажды узнает, что его дочь также работает в спецслужбах.

«Fubar» станет шпионской комедией, которая сосредоточится на отношениях отца и дочери. Им предстоит вновь познакомиться друг с другом и узнать, кем они являются на самом деле, когда маски сброшены.

В сериале снялись Моника Барбаро, Милан Картер, Форчун Феймстер, Трэвис Ван Винкль, Джей Барушель, Энди Бакли, Апарна Бриэль, Барбара Ив Харрис, Фабиана Уденио и Гэбриел Луна.

Автором шоу выступил Ник Сантора, работавший ранее над сериалом «Побег». В «Fubar» запланировано восемь эпизодов.

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Арнольд ШварценеггерДжей БарушельЭнди БаклиГэбриел Луна
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