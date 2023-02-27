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Боб Дилан, The Byrds и Отис Реддинг: фанат нашел плейлист, который Джордж Харрисон составил в 1965-м

Денис Ламехов
Сегодня в 19:28

Британец Энди Чизлхерст нашел интервью гитариста The Beatles Джорджа Харрисона в архивном номере ныне несуществующего музыкального еженедельника Record Mirror — в нем он делится музыкальными находками лета 1965-го. О сюжете рассказывает журнал Clash.

Чизлхерст опубликовал полный список композиций, которые выбрал Харрисон. В перечне 38 треков, и выглядит он так:

  1. Bob & Earl «Harlem Shuffle»
  2. Booker T. & the M.G.’s «Be My Lady»
  3. Боб Дилан «Can You Please Crawl Out Your Window?»
  4. Little Jerry Williams «Baby, You’re My Everything»
  5. Эдвин Старр «Back Street»
  6. Ли Дорси «Work, Work, Work»
  7. The Beach Boys «The Little Girl I Once Knew»
  8. Смоки Робинсон и The Miracles «My Girl Has Gone»
  9. Little Richard «I Don’t Know What You Got»
  10. Отис Реддинг «I Can’t Turn You Loose»
  11. Отис Реддинг «My Girl»
  12. Booker T. & the M.G.’s «Plum Nellie»
  13. Вилли Митчелл «Everything Is Gonna Be Alright»
  14. Джо Текс «A Sweet Woman Like You»
  15. The Four Tops «Something About You»
  16. Джеймс Браун и The Famous Flames «I Got You (I Feel Good)»
  17. Марвин Гей «Ain’t That Peculiar»
  18. The Byrds «Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season)»
  19. Дон Коуэй «See Saw»
  20. Sounds Incorporated «I’m Comin’ Through»
  21. Уилсон Пикетт «Don’t Fight It»
  22. Booker T. & the M.G.’s «Boot-Leg»
  23. The Young Rascals «I Ain’t Gonna Eat Out My Heart Anymore»
  24. Отис Реддинг «Respect»
  25. Джеймс Браун «Try Me»
  26. Отис Реддинг «I’ve Been Loving You Too Long»
  27. Патти ЛаБелль и The Bluebelles «All or Nothing»
  28. Марвин Гей «Pretty Little Baby»
  29. Фред Хьюз «Oo Wee Baby, I Love You»
  30. Смоки Робинсон и The Miracles «The Tracks of My Tears»
  31. Джо Текс «Yum, Yum, Yum»
  32. Эдвин Старр «Agent Double-O-Soul»
  33. Барретт Стронг «Money (That’s What I Want)»
  34. Ричи Барретт «Some Other Guy»
  35. Чак Берри «It Wasn’t Me»
  36. Чарли Рич «Mohair Sam»
  37. The Beach Boys «Let Him Run Wild»
  38. The Lovin’ Spoonful «Do You Believe in Magic»

Доступен список и в формате плейлиста на Spotify. В подборке очевидно значительное присутствие Боба Дилана, который во многом повлиял на The Beatles, а отсылка к его «Ballad of a Thin Man» звучит в битловском треке «Yer Blues».

Здесь же — The Byrds. Их лидер Роджер МакГуинн однажды увидел, что Харрисон играет на двенадцатиструнном «Рикенбакере», — и заполучил такую же гитару себе.

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