Боб Дилан, The Byrds и Отис Реддинг: фанат нашел плейлист, который Джордж Харрисон составил в 1965-м

Британец Энди Чизлхерст нашел интервью гитариста The Beatles Джорджа Харрисона в архивном номере ныне несуществующего музыкального еженедельника Record Mirror — в нем он делится музыкальными находками лета 1965-го. О сюжете рассказывает журнал Clash.
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Чизлхерст опубликовал полный список композиций, которые выбрал Харрисон. В перечне 38 треков, и выглядит он так:
- Bob & Earl «Harlem Shuffle»
- Booker T. & the M.G.’s «Be My Lady»
- Боб Дилан «Can You Please Crawl Out Your Window?»
- Little Jerry Williams «Baby, You’re My Everything»
- Эдвин Старр «Back Street»
- Ли Дорси «Work, Work, Work»
- The Beach Boys «The Little Girl I Once Knew»
- Смоки Робинсон и The Miracles «My Girl Has Gone»
- Little Richard «I Don’t Know What You Got»
- Отис Реддинг «I Can’t Turn You Loose»
- Отис Реддинг «My Girl»
- Booker T. & the M.G.’s «Plum Nellie»
- Вилли Митчелл «Everything Is Gonna Be Alright»
- Джо Текс «A Sweet Woman Like You»
- The Four Tops «Something About You»
- Джеймс Браун и The Famous Flames «I Got You (I Feel Good)»
- Марвин Гей «Ain’t That Peculiar»
- The Byrds «Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season)»
- Дон Коуэй «See Saw»
- Sounds Incorporated «I’m Comin’ Through»
- Уилсон Пикетт «Don’t Fight It»
- Booker T. & the M.G.’s «Boot-Leg»
- The Young Rascals «I Ain’t Gonna Eat Out My Heart Anymore»
- Отис Реддинг «Respect»
- Джеймс Браун «Try Me»
- Отис Реддинг «I’ve Been Loving You Too Long»
- Патти ЛаБелль и The Bluebelles «All or Nothing»
- Марвин Гей «Pretty Little Baby»
- Фред Хьюз «Oo Wee Baby, I Love You»
- Смоки Робинсон и The Miracles «The Tracks of My Tears»
- Джо Текс «Yum, Yum, Yum»
- Эдвин Старр «Agent Double-O-Soul»
- Барретт Стронг «Money (That’s What I Want)»
- Ричи Барретт «Some Other Guy»
- Чак Берри «It Wasn’t Me»
- Чарли Рич «Mohair Sam»
- The Beach Boys «Let Him Run Wild»
- The Lovin’ Spoonful «Do You Believe in Magic»
Доступен список и в формате плейлиста на Spotify. В подборке очевидно значительное присутствие Боба Дилана, который во многом повлиял на The Beatles, а отсылка к его «Ballad of a Thin Man» звучит в битловском треке «Yer Blues».
Здесь же — The Byrds. Их лидер Роджер МакГуинн однажды увидел, что Харрисон играет на двенадцатиструнном «Рикенбакере», — и заполучил такую же гитару себе.