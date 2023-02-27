В Госдуму вновь внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних

Депутатам предлагается рассмотреть проект федерального закона, якобы направленного на защиту детей от «причиняющей вред их здоровью и развитию» информации. По мнению авторов инициативы, чайлдфри-идеи формируют основу деструктивного социального поведения.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такое деструктивное социальное поведение противоречит традиционным семейным ценностям и государственной политике России.
Ранее, в сентябре 2022 года, в нижнюю палату парламента уже вносили проект закона о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних. Тогда правительство не поддержало инициативу и отправило ее на доработку.
Также в сентябре 2022 года Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом. В ней указывалось, что Россия будет «хранителем и защитником традиционных духовно-нравственных ценностей».