Москалькова сообщила, что получила от Навального более 50 обращений

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о более 50 обращений от политика Алексея Навального. Каждое его обращение было рассмотрено, добавила она.
«Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться», — передает ТАСС слова омбудсмена.
Речь о Навальном зашла в контексте внесения Москальковой в санкционный список Евросоюза. Чиновница рассказала о давлении на нее, чтобы она «осуждала власть и выступала против Крыма».
Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» и четырем эпизодам мошенничества — его приговорили к девяти годам лишения свободы. В конце мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Навального. Он отбывает наказание в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области с февраля 2021 года.
1 февраля Навальному ужесточили режим заключения: его перевели в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания с близкими там запрещены.