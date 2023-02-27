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Москалькова сообщила, что получила от Навального более 50 обращений

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:24

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о более 50 обращений от политика Алексея Навального. Каждое его обращение было рассмотрено, добавила она.

«Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться», — передает ТАСС слова омбудсмена.

Речь о Навальном зашла в контексте внесения Москальковой в санкционный список Евросоюза. Чиновница рассказала о давлении на нее, чтобы она «осуждала власть и выступала против Крыма».

Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» и четырем эпизодам мошенничества — его приговорили к девяти годам лишения свободы. В конце мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Навального. Он отбывает наказание в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области с февраля 2021 года.

1 февраля Навальному ужесточили режим заключения: его перевели в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания с близкими там запрещены.

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Алексей НавальныйТатьяна МоскальковаИв Роше
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