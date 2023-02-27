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Netflix показал тизер сериала «Mute» с актерами из «Элиты»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:48

В сети вышел трейлер сериала «Mute». В нем снялись Арон Пайпер и Ману Риос, сыгравшие Андера Муньоса и Патрика Бланко в шоу «Элита».

В центре сюжета окажется несовершеннолетний убийца собственных родителей. Через шесть лет заключения уже взрослый парень по имени Серхио Цискара (Арон Пайпер) освобождается — за все эти годы он не сказал ни слова и не сотрудничал с правосудием, поэтому как мотивы преступления, так и его нынешние намерения остаются загадкой. Ана Дюссуэль (Альмудена Амор), молодой психиатр, и ее команда должны определить его потенциальную опасность для общества, тайно наблюдая за ним днем ​​и ночью.

Айтор Габилондо выступил режиссером и сценаристом шоу. Премьера «Mute» запланирована на май.

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