Netflix показал тизер сериала «Mute» с актерами из «Элиты»

В центре сюжета окажется несовершеннолетний убийца собственных родителей. Через шесть лет заключения уже взрослый парень по имени Серхио Цискара (Арон Пайпер) освобождается — за все эти годы он не сказал ни слова и не сотрудничал с правосудием, поэтому как мотивы преступления, так и его нынешние намерения остаются загадкой. Ана Дюссуэль (Альмудена Амор), молодой психиатр, и ее команда должны определить его потенциальную опасность для общества, тайно наблюдая за ним днем ​​и ночью.