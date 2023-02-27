Тома Бангальтер из Daft Punk выложил первую композицию с грядущего сольного альбома «Mythologies»

Сооснователь и экс-участник французского электронного дуэта Daft Punk Тома Бангальтер опубликовал композицию «Le Minotaure» — первую с готовящегося к выходу сольного альбома «Mythologies». Ее можно послушать здесь.
Сам альбом задуман как музыкальное сопровождение к балету с тем же названием. «Le Minotaure» — его тринадцатый по счету номер. Он выполнен в классическом ключе, с контрабасом и скрипкой в главных ролях.
За исполнение отвечает базирующийся в Бордо Национальный оркестр Аквитании под руководством Ромена Дюма. Он говорил: «Мы находимся под значительным влиянием барочной музыки. Тома увлечен Бахом, Вивальди, чистотой письма, чистотой стиля».
Ранее было выпущено сопровождение к десятому номеру постановки под названием «L’Accouchement». Пластинка «Mythologies» увидит свет 7 апреля. В ней музыкант ставит перед собой цель разобраться с «основополагающими мифами, которые формируют коллективное воображение».
Это первый проект Бангальтера после того, как Daft Punk распались в феврале 2021 года. Дуэт, просуществовавший 28 лет, объявил о прекращении совместной деятельности в восьмиминутном видео под названием «Epilogue».
Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо собрали Daft Punk в 1993 году и спустя некоторое время стали главными звездами французского хауса. На счету дуэта четыре альбома: «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories». Кроме того, музыканты написали саундтрек к фильму «Трон: Наследие», увидевшему свет в 2010 году.