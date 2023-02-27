Мексиканский президент поделился «фотосвидетельством» существования эльфов и попал в мемы

Один из пользователей обратил внимание, что опубликованную Обрадором фотографию обсуждали в Мексике и Таиланде еще в 2021 году. А значит, его никак не могли сделать всего три дня назад. «Если ты в это веришь, ты глуп. Если ты знаешь, что это неправда, ты недобросовестен», — написал @elnocturno.