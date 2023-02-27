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Мексиканский президент поделился «фотосвидетельством» существования эльфов и попал в мемы

Семён Гудошников
Сегодня в 17:09

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что у него есть фотосвидетельство существования алюксов — маленьких лесных эльфов из фольклора майя.

У себя в твиттере он опубликовал две фотографии: на первой — снимок существа со светящимися глазами на дереве, на второй — барельеф на месте раскопок поселения майя, на котором изображен алюкс.

По словам Обрадора, оба объекта на снимках «мистические», а алюкса якобы сфотографировал инженер на строительной площадке новой железной дороги на полуострове Юкатан.

Алюксы — маленькие существа, которые, по преданиям майя, населяют озера, леса и поля. Обычно они изображаются в традиционной одежде майя. В фольклоре алюксы склонны подшучивать над людьми — например, прятать их вещи (в этом они похожи на ирландских лепреконов). Чтобы задобрить лесных эльфов, принято оставлять им небольшие подношения.

Пост Обрадора собрал за сутки более 7 млн просмотров. У большинства пользователей он вызвал насмешки и удивление, что президент действительно может верить в эльфов и выдавать мутный снимок за доказательство их существования.

Один из пользователей обратил внимание, что опубликованную Обрадором фотографию обсуждали в Мексике и Таиланде еще в 2021 году. А значит, его никак не могли сделать всего три дня назад. «Если ты в это веришь, ты глуп. Если ты знаешь, что это неправда, ты недобросовестен», — написал @elnocturno.

Некоторые предположили, что на фото обычный енот с пакетом на голове. Другие сказали, что разочаровались в Обрадоре как в политике и больше не будут голосовать за него.

Не обошлось, конечно, и без мемов.

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