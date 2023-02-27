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На певца Shaman написали заявление с обвинением в экстремизме из‑за песни «Я русский»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

Певца Shaman обвинили в экстремизме из‑за песни «Я русский», сообщил он в своем телеграм-канале. Заявление написал «некий гражданин» из Тульской области, рассказал он.

Заявитель счел слова в песне Ярослава Дронова (настоящее имя Shaman) разжигающими межнациональную рознь. Уголовный розыск потребовал от певца разъяснительную записку. В ней певец написал, что для «говорящих и думающих на русском языке утверждение „Я русский“ означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан».

«Песня „Я русский“ прошла все необходимые проверки до публикации на топовых российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России», — добавил Дронов и подчеркнул, что его трек звучал после обращения Владимира Путина в новогоднюю ночь.

В прошлом году комик Александр Гудков выпустил видео «Я узкий» — пародию на «Я русский». Реакции на нее «Афиша Daily» собирала тут.

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