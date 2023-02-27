На певца Shaman написали заявление с обвинением в экстремизме из‑за песни «Я русский»

Заявитель счел слова в песне Ярослава Дронова (настоящее имя Shaman) разжигающими межнациональную рознь. Уголовный розыск потребовал от певца разъяснительную записку. В ней певец написал, что для «говорящих и думающих на русском языке утверждение „Я русский“ означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан».