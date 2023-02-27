Элтон Джон, Spice Girls и Эд Ширан отказались выступать на коронации Карла III

Вместо них хедлайнером мероприятия станет группа Take That, в состав которой сейчас входят Гэри Барлоу, Марк Оуэн и Говард Дональд. Также ожидается, что Джейсон Оранж, который покинул группу в 2014 году, тоже может спеть с ними на празднике.