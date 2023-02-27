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Элтон Джон, Spice Girls и Эд Ширан отказались выступать на коронации Карла III

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:08

Элтон Джон, Гарри Стайлз и Spice Girls отказались выступать на коронации короля Великобритании Карла III, которая должна пройти 6 мая в Вестминстерском аббатстве — праздничные мероприятия продлятся до 8 мая. Об этом сообщает Daily Mail.

Артисты объяснили свое решение загруженным графиком. Ранее по аналогичной причине от выступления отказались Эд Ширан, Адель и Робби Уилльямс.

Вместо них хедлайнером мероприятия станет группа Take That, в состав которой сейчас входят Гэри Барлоу, Марк Оуэн и Говард Дональд. Также ожидается, что Джейсон Оранж, который покинул группу в 2014 году, тоже может спеть с ними на празднике.

Музыкальную программу коронации выбирал лично Карл III. Он попросил, чтобы на мероприятии прозвучала греческая церковная музыка в память о его покойном отце, принце Филиппе, который скончался в 2021 году.

30 января появилась информация, что участницы британской поп-группы Spice Girls могут воссоединиться на коронации короля Великобритании. Это должно было стать первым за 11 лет выступлением коллектива.

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