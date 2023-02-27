Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» выпустила аналог «Биг Мака» — бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами. Об этом сообщается на сайте компании.
По данным сети, рецептура бургера разрабатывалась с осени 2022 года. В состав «Биг Хита» вошли сочные обжаренные котлеты из говядины, сыр, маринованные огурцы, салат и лук, а также мягкая булочка с двумя видами кунжута. Специально для бургера был создан секретный соус, для которого технологи предложили несколько десятков вариантов и оттенков вкуса.
«Биг Хит» и «Двойной Биг Хит» уже доступы для заказа во всех заведениях российской сети. На сайте подчеркивается, что новинки станут ключевыми позициями «Вкусно — и точка» и войдут в состав «Комбо Обедов».
В сети ресторанов также рассказали, что за семь месяцев работы было заказано более 28 млн «Двойных Чизов», 5 млн «Грандов» с двойной котлетой и 3 млн «Двойных Биг Спешиалов».