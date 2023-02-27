По данным сети, рецептура бургера разрабатывалась с осени 2022 года. В состав «Биг Хита» вошли сочные обжаренные котлеты из говядины, сыр, маринованные огурцы, салат и лук, а также мягкая булочка с двумя видами кунжута. Специально для бургера был создан секретный соус, для которого технологи предложили несколько десятков вариантов и оттенков вкуса.