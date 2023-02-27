Gorillaz выложили еще пять треков с пластинки «Cracker Island»

На борту — треки «Captain Chicken» (записан совместно с Del the Funky Homosapien, чьи куплеты звучат в хите Gorillaz «Clint Eastwood»), «Controllah» и «Crockadillaz» (приглашенные артисты — хип-хоп-легенда De La Soul и регги-исполнительница Дон Пенн). Здесь же — ремиксы на «Silent Running» и «New Gold».