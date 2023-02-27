Gorillaz выложили еще пять треков с пластинки «Cracker Island»

Британская виртуальная группа Gorillaz выложила пять новых композиций с альбома «Cracker Island». Они вошли в делюкс-издание пластинки — его можно послушать здесь.
На борту — треки «Captain Chicken» (записан совместно с Del the Funky Homosapien, чьи куплеты звучат в хите Gorillaz «Clint Eastwood»), «Controllah» и «Crockadillaz» (приглашенные артисты — хип-хоп-легенда De La Soul и регги-исполнительница Дон Пенн). Здесь же — ремиксы на «Silent Running» и «New Gold».
Лонгплей «Cracker Island» увидел свет на прошлой неделе. На нем лидер группы Деймон Албарн поет о некотором движении, культе (под которым, кажется, подразумевает всю популярную культуру), о климатических катастрофах, о киберпространстве.
Предыдущая пластинка Gorillaz «Song Machine: Season One — Strange Timez» была выпущена в октябре 2020 года. В марте 2021-го «Афиша Daily» составила плейлист из 10 лучших малоизвестных треков группы — его можно найти по ссылке.