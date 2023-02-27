«Когда вырастешь, сможешь стать кем угодно» и еще 8 утверждений от взрослых, которые оказались ложью

«Мне говорили, что ученая степень откроет все двери, а знание политики, истории и всего остального сделает меня интересным человеком. И добавляли, что общение со сверстниками — пустая трата времени. Сейчас эти же взрослые спрашивают, почему у меня нет девушки или друзей в 27 лет. Научите своих детей социальным навыкам. Учеба — это далеко не все», — davidmt1995.