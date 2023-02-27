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«Когда вырастешь, сможешь стать кем угодно» и еще 8 утверждений от взрослых, которые оказались ложью

Сегодня в 18:37

Не все, что родители говорят своим детям, в итоге оказывается правдой. Пользователи реддита предложили примеры слов, которые «оказались полнейшей чушью» по прошествии лет. Собрали девять показательных примеров.

«„Ты можешь стать кем угодно, когда вырастешь“. Это неправда. У некоторых людей просто нет задатков, чтобы стать пилотом истребителя, врачом или полицейским», — ElderberryPoet.

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«Говорили, что взрослые знают, что они делают. Мне 31, и я чувствую себя в полной растерянности», — Brontolope11.

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«„Просто игнорируй хулиганов, и они уйдут“. Нет, это не так. Это просто смешит их, поэтому они пристают еще чаще», — j-c-s-roberts.

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«Мне говорили, что ученая степень откроет все двери, а знание политики, истории и всего остального сделает меня интересным человеком. И добавляли, что общение со сверстниками — пустая трата времени. Сейчас эти же взрослые спрашивают, почему у меня нет девушки или друзей в 27 лет. Научите своих детей социальным навыкам. Учеба — это далеко не все», — davidmt1995.

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«„Усердно работайте, и вы добьетесь успеха“. Мы живем не в том мире, каким представляли себе его наши родители. Работать нужно больше с умом, чем с усердием», — deleted.

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«„Просто будь собой, и ты понравишься людям“», — Tsjernobull.

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«Моя мама всегда говорила „Кто хочет быть красивым, должен страдать“, когда распутывала мои волосы расческой. Это голландская поговорка, но сейчас так странно думать об этом. К тому же эту фразу она никогда не говорила моим братьям», — yuffieisathief.

***

«„У вас не всегда будет калькулятор под рукой“», — Sad-Raise-754.

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«Мне говорили, что нужно уважать старших. Не поймите меня неправильно, но я буду отвечать каждому соответствующе. Если передо мной ублюдок, я буду вести себя так же», — Ok_Win7358.

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