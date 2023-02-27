Выступление Рианны в перерыве Супербоула собрало у экранов 118,7 млн зрителей — больше, чем сам матч, за которым наблюдало 113 млн футбольных фанатов. В отличие от предыдущих лет, когда в шоу принимали участие сразу несколько артистов, Рианна пела одна, но вместе с ней на поле находились сразу 80 танцоров. Один из моментов этого выступления спародировали постоялицы дома для престарелых из штата Кентукки — ролик набрал в тиктоке более 21 миллиона просмотров.