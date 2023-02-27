Выступление Рианны в перерыве Супербоула собрало у экранов 118,7 млн зрителей — больше, чем сам матч, за которым наблюдало 113 млн футбольных фанатов. В отличие от предыдущих лет, когда в шоу принимали участие сразу несколько артистов, Рианна пела одна, но вместе с ней на поле находились сразу 80 танцоров. Один из моментов этого выступления спародировали постоялицы дома для престарелых из штата Кентукки — ролик набрал в тиктоке более 21 миллиона просмотров.
Под песню Рианны «Rude Boy» одиннадцать пенсионерок по очереди расходятся в стороны — все они одеты в белое, как и танцоры в недавнем шоу в перерыве Суперкубка. В конце ролика камера приближается к пожилой женщине, которая наряжена в красный комбинезон, по задумке, напоминающий тот, в котором выступала поп-певица. Она разворачивается и, пританцовывая, подносит микрофон ко рту. Подпись к видео гласит: «Наше шоу в халфтайм > шоу Рианны в халфтайм» .
Комментаторы оценили креативную задумку жителей и сотрудников этого дома престарелых. Некоторые пользователи даже выразили желание присоединиться к веселью: «Нам нужно ждать, пока мы станем пожилыми, чтобы жить там?» — спрашивают под роликом пользователи, которые пока слишком молоды для этого места.