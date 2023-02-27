Актриса Карен Гиллан объяснила свою «неуклюжую» позу на постере «Стражей Галактики-3»

«Кто‑нибудь может сказать мне, о чем я думала, когда решила позировать вот так на международном, всемирном плакате, который останется навсегда?» — сказала Гиллан. По ее словам, ей казалось, что в этой позе «она выглядит достаточно круто», поэтому она принимает «всю ответственность», но в то же время не может понять, на что она опирается локтем.