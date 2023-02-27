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Актриса Карен Гиллан объяснила свою «неуклюжую» позу на постере «Стражей Галактики-3»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

Карен Гиллан, сыгравшая Небулу в третьей части «Стражей Галактики», в шутку извинилась за свою «неуклюжую» позу на новом постере. Она выложила ролик c объяснениями в своем тиктоке.

«Кто‑нибудь может сказать мне, о чем я думала, когда решила позировать вот так на международном, всемирном плакате, который останется навсегда?» — сказала Гиллан. По ее словам, ей казалось, что в этой позе «она выглядит достаточно круто», поэтому она принимает «всю ответственность», но в то же время не может понять, на что она опирается локтем.

Гиллан предположила, что сделала тогда боевую стойку перед сражением, и пообещала повторить ее там, где ее «меньше всего ожидают».

Премьера «Стражей Галактики-3» намечена на 5 мая. Режиссером выступил Джеймс Ганн, в актерском составе (кроме Гиллан) — Крис Пратт, Зои Салдана, Дейв Баутиста, Вин Дизель, Брэдли Купер и Уилл Полтер.

Посмотреть трейлер можно тут, а прочитать о предстоящей премьере — здесь.

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Карен ГилланДжеймс ГаннКрис ПраттЗои СалданаДейв БаутистаБрэдли КуперУилл Полтер
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